Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Windsor





WINDSOR, QC, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national et députée de Compton-Stanstead, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, d'André Bachand, député de Richmond, au nom de Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais ainsi que de Sylvie Bureau, mairesse de la Ville de Windsor.

Date : Le vendredi 15 décembre 2023 Heure : 10 h 00 (EDT) Lieu : Windsor

Accréditation

Pour participer à l'événement, les journalistes doivent s'accréditer au préalable, en écrivant avant 9 h le 15 décembre 2023, à l'adresse courriel suivante : [email protected].

* L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes ayant reçu leur accréditation.

13 décembre 2023 à 18:13

