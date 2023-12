Adani Portfolio affiche le profil de crédit le plus robuste du secteur indien et mondial des infrastructures





Adani Portfolio, le portefeuille d'infrastructures à la croissance la plus rapide et le mieux noté d'Inde, a publié aujourd'hui ses résultats semestriels en matière de rendement du crédit. Au cours des six derniers mois, le portefeuille a réduit son endettement net de 3,6% et augmenté ses réserves de trésorerie de 13,7%, tout en affichant une croissance semestrielle record (+47%) de son bénéfice (EBITDA ? bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement). En particulier, plus de 80% de l'EBITDA est contractuel et 68% de l'EBITDA est noté A+, offrant ainsi le niveau de stabilité et de visibilité des flux de trésorerie le plus élevé sur plusieurs décennies. Ces flux de trésorerie considérables ont permis la réalisation d'investissements sans contrainte, comme en témoigne l'augmentation des actifs de base, qui passent à 4,48 lakh crores INR (54 milliards USD). Le déploiement de capitaux propres représente 59,8% du total des actifs de base, un pourcentage largement supérieur aux normes du secteur. Adani Portfolio s'engage à créer une plateforme d'infrastructures et de services publics de classe mondiale.

1er semestre de l'exercice 2024 : points saillants en matière de crédit

Pour le premier semestre de l'exercice 2024, le portefeuille de sociétés d'Adani affiche de solides performances financières tout en améliorant encore son robuste profil de crédit.

Croissance et stricte discipline de crédit

L'EBITDA du portefeuille a augmenté à un rythme beaucoup plus rapide que la dette, ce qui se traduit par une amélioration constante des ratios d'endettement. Cette tendance, qui ne s'est accélérée qu'au cours des six derniers mois, a produit une croissance de l'EBITDA de 47% sur un an, tandis que la dette nette diminuait de 3,6%.

Principaux ratios d'endettement à la fin du 1er semestre de l'exercice 2024 par rapport à la fin de l'exercice 2023 :

Dette nette / EBITDA (sur 12 mois) : 2,5x contre 3,3x

Dette nette /EBITDA normalisé (sur 12 mois) : 2,5x contre 2,8x

Dette nette / fonds propres : 0,67x contre 0,8x à la fin de l'exercice 2023

Amélioration du ratio de couverture de la dette à 2,12x contre 2,02x

Augmentation du ratio actifs bruts / dette nette à 2,5x contre 2,3x

(N.B. : aux fins du calcul des ratios ci-dessus et pour les rendre comparable aux périodes précédentes, l'EBITDA considéré est celui des douze derniers mois)

Un niveau de liquidité remarquablement élevé

Le solde de trésorerie des sociétés du portefeuille est le plus élevé jamais enregistré : il atteint 45 895 Rs crores (5,5 milliards USD), en hausse de 14% par rapport à il y a six mois, et dépasse le remboursement de la dette à long terme pour les 18 prochains mois.

Augmentation des actifs bruts soutenue par une augmentation des placements en capital

Malgré le désendettement continu et la hausse des soldes de trésorerie, les sociétés du portefeuille ont maintenu leur engagement en matière d'investissement, comme en témoigne l'augmentation des actifs de base. Au cours de la période, le total des actifs bruts du portefeuille a augmenté de 6%, soit 25 240 crores INR (3 milliards USD) pour atteindre 4,48 crores lakh INR (54 milliards USD), grâce à des investissements en capital plus élevés soutenus par les solides flux de trésorerie issus des activités.

Les investissements en capital dans les actifs bruts ont atteint 59,8%, tandis que le financement par dette atteint 40,2%. Cela s'explique principalement par une augmentation des flux de trésorerie produits par les activités du portefeuille, ce qui a permis de donner la priorité aux capitaux propres plutôt qu'à la dette.

Pas de contraintes d'échéance en dehors des FFO (fonds provenant de l'exploitation) et des enveloppes de trésorerie

Les flux de fonds existants provenant des opérations au niveau du portefeuille dépassent la date d'échéance de la dette pour chacune des 10 prochaines années. Ces fonds provenant de l'exploitation (FFO) représentent l'EBITDA moins les coûts financiers et moins les impôts payés (FFO = EBITDA ? coûts financiers ? impôts payés).

Adani Portfolio compte parmi les portefeuilles les mieux notés

Grâce à son profil de crédit remarquablement stable, les notations de toutes les entités (plus de 100) du portefeuille de sociétés restent inchangées. 53% de l'EBITDA du portefeuille est noté AA+ et une part supplémentaire de 15% du total de l'EBITDA est noté A+.

À propos d'Adani Portfolio

13 décembre 2023 à 18:00

