NIQ dévoile les NIQ Labs pour encourager l'innovation et favoriser l'émergence de talents à la pointe de l'industrie





NIQ, leader mondial dans les solutions de données et d'analyse, est ravi d'annoncer la création de NIQ Labs, une initiative révolutionnaire visant à exploiter le pouvoir collectif des meilleurs talents et des capacités acquises grâce à des fusions et acquisitions stratégiques. Positionné comme un centre d'innovation dans le cadre de l'engagement de NIQ à renforcer une croissance durable grâce à des investissements améliorant les performances, NIQ Labs est prêt à pionnier l'avenir de produits et solutions innovants pour relever les défis de l'industrie. Au cours des deux dernières années, NIQ a investi plus de 1 milliard de dollars dans de nouveaux investissements opérationnels en données et capacités pour avoir une vue complètetm des habitudes d'achat des consommateurs afin de résoudre les problèmes des clients et révéler les voies de la croissance. Associé à ces investissements, NIQ Labs exploite une vaste gamme d'actifs de données, utilisant des outils intuitifs de business intelligence offrant des avis détaillés sur le marché et des analyses prédictives alimentées par l'intelligence artificielle générative (GenAI) et la science des données autoritaire.

Avec l'introduction de NIQ Labs, l'entreprise est fière d'annoncer le premier nouvel outil, « NIQ Ask Arthur », un outil révolutionnaire basé sur GenAI qui sera intégré à la plateforme Discover. Cette solution révolutionnaire permet aux utilisateurs de faire une recherche globale assistée par l'IA et d'avoir des recommandations personnalisées basées sur les KPIs et une analyse continue. En offrant des avis générés par l'IA dans des rapports, « NIQ Ask Arthur » simplifie l'interprétation des données complexes et facilite la prise de décision éclairée. Ses capacités d'IA conversationnelle permettent des investigations approfondies, guidant les utilisateurs à travers d'immenses ensembles de données et fournissant des données exploitables. « NIQ Ask Arthur » change la donne, remodelant la prise de décision basée sur les données et illustrant l'engagement de NIQ à fournir des solutions d'analyse de pointe, propulsant les entreprises vers le succès dans le paysage dynamique d'aujourd'hui. Grâce à la création de NIQ Labs, « NIQ Ask Arthur » assure la sécurité des données et tire parti des meilleurs modèles et outils disponibles dans ce paysage technologique émergent en constante évolution.

« L'introduction de 'NIQ Ask Arthur' représente une étape majeure pour NIQ Labs et la plateforme Discover. Cet outil de pointe basé sur GenAI révolutionne l'innovation et l'exploration des données, offrant aux utilisateurs une recherche globale pilotée par l'IA et des recommandations personnalisées qui redéfinissent la façon dont les données sont exploitées. », a déclaré Troy Treangen, Chief Product Officer chez NIQ. « 'NIQ Ask Arthur' représente un pas en avant dans notre engagement à fournir des solutions d'analyse de premier ordre, simplifiant les données complexes et donnant aux décideurs des informations exploitables. C'est plus qu'un outil, c'est un élément transformateur qui façonne l'avenir de la prise de décision basée sur les données et qui illustre l'engagement de NIQ en matière d'innovation dans l'environnement commercial dynamique d'aujourd'hui. »

TLa genèse de NIQ Labs réside dans la reconnaissance qu'au sein de chaque acquisition se trouve une richesse de ressources spécialisées et techniques. Pour exploiter les capacités des associés de NIQ et maximiser la valeur client, NIQ Labs rassemblera un impressionnant groupe d'environ 400 ingénieurs, data scientists et techniciens possédant des compétences spécialisées exceptionnelles. Ce groupe talentueux servira de point d'innovation dédié de NIQ, axé sur la résolution des défis internes, de l'industrie et des clients à travers des solutions technologiques de pointe. Ils travailleront aux côtés d'environ 3 000 ingénieurs et 700 data scientists qui opèrent dans les activités commerciales élargies de NIQ.

« NIQ Labs, porté par un esprit agile et entrepreneurial, souhaite exploiter l'IA et les technologies émergentes. », a déclaré Jim Peck, PDG de NIQ. « Notre objectif principal est de favoriser l'innovation évolutive au sein de l'écosystème de NIQ. Un élément clé de cette mission est un engagement envers la gouvernance des données. En priorisant l'intégrité des données et la sécurité, nous assurons une base fiable pour l'utilisation de l'IA, promettant une innovation sans précédent dans l'industrie. Notre approche sur mesure permet aux organisations de prendre des décisions éclairées, d'assurer la cohérence des données et de protéger les intérêts des parties prenantes. Avec les solutions de NIQ, les entreprises constatent une réduction des incohérences, des erreurs minimisées et une valeur accrue des données. Notre engagement envers des processus transparents et une coordination rentable permet aux clients de prospérer dans un monde axé sur les données, favorisant l'innovation et la croissance. »

Sous la direction de Troy Treangen, l'équipe de direction de NIQ Labs est renforcée par l'expertise de Xavier Facon, Mark Flynn, John Forese, le co-fondateur de Data Impact Ludovic Gallen, Dana James, Dennis Madura, et le fondateur et PDG de Foxintelligence, Edouard Nattee. L'ensemble de leurs compétences diverses et étendues est ce qui amènera NIQ Labs vers une ère d'exploits inédits. Cette équipe dynamique promet une approche de conseil innovante, ancrée dans cinq piliers essentiels :

Intelligence Artificielle Générative (GenAI) : Le pilier GenAI se base sa stratégie sur le déploiement de technologies générées par l'IA au sein de l'écosystème de NIQ avec le soutien d'environ 700 data scientists. S'appuyant sur les deux décennies de monopole étendu de NIQ dans l'IA et l'apprentissage automatique, l'introduction de GenAI va apporter de nouvelles technologies visant à améliorer les capacités en front-end pour induire le succès client. En réponse à la quête des clients d'une assistance intelligente et contextuelle pour naviguer dans des paysages commerciaux complexes, le pilier GenAI de NIQ est prêt à fournir des solutions essentielles qui les guideront vers des stratégies pratiques et capables d'entraîner un certain succès.

Le pilier GenAI se base sa stratégie sur le déploiement de technologies générées par l'IA au sein de l'écosystème de NIQ avec le soutien d'environ 700 data scientists. S'appuyant sur les deux décennies de monopole étendu de NIQ dans l'IA et l'apprentissage automatique, l'introduction de GenAI va apporter de nouvelles technologies visant à améliorer les capacités en front-end pour induire le succès client. En réponse à la quête des clients d'une assistance intelligente et contextuelle pour naviguer dans des paysages commerciaux complexes, le pilier GenAI de NIQ est prêt à fournir des solutions essentielles qui les guideront vers des stratégies pratiques et capables d'entraîner un certain succès. eCommerce mondial : NIQ Labs est sur le point de pionnier une approche révolutionnaire dans la mesure du commerce électronique mondial et l'analyse des comportements des acheteurs. L'équipe vise à redéfinir les méthodes de mesure, en se concentrant sur le développement d'applications iOS et Android pour les consommateurs. Ces applications vont au-delà de la simple collecte de données, procédant à un traitement complexe et une analyse approfondie pour établir des normes industrielles sans précédent.

NIQ Labs est sur le point de pionnier une approche révolutionnaire dans la mesure du commerce électronique mondial et l'analyse des comportements des acheteurs. L'équipe vise à redéfinir les méthodes de mesure, en se concentrant sur le développement d'applications iOS et Android pour les consommateurs. Ces applications vont au-delà de la simple collecte de données, procédant à un traitement complexe et une analyse approfondie pour établir des normes industrielles sans précédent. Attribution marketing : Au sein de NIQ Labs, le pilier Product Coding est dirigé par un expert ayant beaucoup d'expérience et étant ainsi capable de stimuler l'innovation. Ce leader joue un rôle crucial en exploitant les 'insights produit' comme pierre angulaire, unifiant la vision propriétaire de NIQ de la mesure omni et de l'activation pour les produits suivis, assurant une croissance continue.

Au sein de NIQ Labs, le pilier Product Coding est dirigé par un expert ayant beaucoup d'expérience et étant ainsi capable de stimuler l'innovation. Ce leader joue un rôle crucial en exploitant les 'insights produit' comme pierre angulaire, unifiant la vision propriétaire de NIQ de la mesure omni et de l'activation pour les produits suivis, assurant une croissance continue. Retail/eRetail Media : L'initiative visionnaire de NIQ Labs allie technologie avancée et données stratégiques pour redéfinir le paysage de la vente au détail. Un tel leadership garantit un engagement sans précédent des consommateurs, offrant aux marques des moyens innovants pour se connecter avec leur audience. Le pilier Retail Media promet de définir de nouvelles normes en matière de publicité en utilisant des stratégies basées sur les données pour une visibilité de marque impactante et des résultats axés sur le client.

L'initiative visionnaire de NIQ Labs allie technologie avancée et données stratégiques pour redéfinir le paysage de la vente au détail. Un tel leadership garantit un engagement sans précédent des consommateurs, offrant aux marques des moyens innovants pour se connecter avec leur audience. Le pilier Retail Media promet de définir de nouvelles normes en matière de publicité en utilisant des stratégies basées sur les données pour une visibilité de marque impactante et des résultats axés sur le client. Informations Prédictives : NIQ Labs améliore ses solutions et analyses grâce à l'intégration de capacités d'IA sous une guidance stratégique. Cette initiative vise à exploiter GenAI pour transformer les sondages consommateurs, introduire des analyses pionnières et utiliser l'intelligence provenant de vastes dépôts de données, positionnant NIQ à l'avant-garde de l'innovation et de l'efficacité en matière d'informations prédictives.

NIQ, grâce à son utilisation innovante de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML), donne du pouvoir aux clients du secteur de la vente au détail et de la fabrication dans plus de 90 pays, impactant plus de 1,4 million de magasins et traitant des milliards d'enregistrements pour en tirer des données exploitables. L'agilité de l'entreprise et ses stratégies de déploiement rapide ont facilité un avancement technologique remarquable. Au cours de l'année écoulée, la plateforme Discover de NIQ a connu une croissance extraordinaire, passant de 2 500 utilisateurs en janvier 2023 à un nombre impressionnant de 40 000 utilisateurs dans 71 pays aujourd'hui, démontrant l'ampleur considérable de l'expansion technologique de NIQ. Cette aptitude à déployer rapidement la technologie, à stimuler l'engagement des utilisateurs et à étendre sa présence dans le monde souligne l'agilité et l'innovation inégalées de NIQ dans l'industrie technologique. Ces avancées facilitent la compréhension accélérée de divers secteurs, canaux et produits, entraînant une rapidité de compréhension à une échelle sans précédent pour offrir une vue d'ensemble (Full Viewtm).

Pour plus d'informations sur NIQ Labs et ses travaux novateurs, veuillez consulter le site suivant : Hub IA de NIQ.

À propos de NIQ

NIQ (NielsenIQ) est le leader mondial de l'intelligence consommateurs, offrant la compréhension la plus complète du comportement d'achat des consommateurs et révélant de nouvelles opportunités de croissance. En 2023, NIQ s'est uni avec GfK, réunissant ainsi deux leaders du secteur avec une envergure mondiale inégalée. Grâce à une lecture holistique de la distribution et aux insights les plus complets sur les consommateurs - fournis par des analyses avancées sur des plateformes de pointe - NIQ offre la vision la plus complète - the Full Viewtm.

NIQ est une société du portefeuille d'Advent International, présente sur plus de 100 marchés et couvrant plus de 90 % de la population mondiale. Pour plus d'informations, rendez-vous sur NIQ.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

13 décembre 2023 à 15:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :