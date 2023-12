Avis aux médias - Manifestation du personnel de soutien scolaire





Il y a du travail aux tables des négociations, mais il reste du chemin à faire

QUÉBEC, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Des centaines de membres du personnel de soutien scolaire manifesteront dans la rue, en face du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries, le jeudi 14 décembre, de 8 h 30 à 11 h 30.

Le président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), Éric Pronovost, fera le point sur l'état des négociations aux tables sectorielles qui touchent les enjeux spécifiques du personnel de soutien scolaire et démontrera l'impact de l'augmentation du coût de la vie chez les membres.

Le président de la FPSS-CSQ et le président du Syndicat du personnel de soutien des Premières-Seigneuries (SPSPS-CSQ) seront disponibles pour des entrevues.

Aide-mémoire



QUOI : Manifestation du personnel de soutien scolaire du CSS des Premières-Seigneuries



QUAND : Jeudi 14 décembre 2023, de 8 h 30 à 11 h 30. Discours à 11 h



QUI : Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ

Éric Gagné, président du Syndicat du personnel de soutien des Premières-Seigneuries (SPSPS-CSQ)



OÙ : Dans la rue en face du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries au 643, avenue du Cénacle, Québec, G1E 1B3. L'avenue du Cénacle sera fermée de la rue Seigneuriale à la rue des Dominicaines.

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est le seul regroupement syndical, au Québec, représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 classes d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et commissions scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte près de 40 000 membres.

Profil du SPSPS-CSQ

Le Syndicat du personnel de soutien de la Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries représente 3 700 membres qui travaillent à la Commission scolaire des Premières-Seigneuries. Il s'agit de personnel administratif, technique, paratechnique et manuel, plus spécifiquement de 51 différentes classes d'emplois. Le Syndicat est affilié à la FPSS-CSQ.

SOURCE Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ)

13 décembre 2023 à 15:16

Communiqué envoyé leet diffusé par :