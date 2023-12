PlayCurio (Sangjun Lee, chef de la direction) a réussi à atteindre ses objectifs de divertissement et d'éducation avec succès, en tant qu'acteur émergent dans le domaine des contenus pour enfants





SÉOUL, Corée du Sud, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Récemment, une jeune entreprise s'est distinguée dans l'industrie des contenus pour enfants grâce à « Peet the Forest Detective » - un véritable film d'animation éducatif sur la nature, coproduit par EBS - et « Living Exploration » - des contenus d'exploration sur la nature pour les enfants coproduits par SK broadband. Cette jeune entreprise, c'est « PlayCurio », créée en 2018 par le chef de la direction Sangjun Lee.

PlayCurio se définit comme une entreprise de production de contenus éducatifs et de divertissement. Le studio crée non seulement des films d'animation pour enfants, mais exploite aussi une entreprise dans le domaine de la propriété intellectuelle des contenus en produisant divers contenus basés sur la réalité augmentée (RA) et la réalité virtuelle (RV).

« Habituellement, les fournisseurs de contenus basés sur la RA et la RV mettent l'accent sur leurs capacités technologiques. Ce qui importe, à nos yeux, c'est le côté « amusant ». Il est inutile d'avoir une belle technologie si cela ennuie les enfants. Savez-vous lequel de ces deux animaux - le lion et le tigre - est le plus gros?

Après avoir posé la question, le chef de la direction Lee a souri et remis des cartes en papier représentant un lion et un tigre. Lorsqu'il a scanné la carte avec l'appareil photo d'un téléphone intelligent, les images du lion et du tigre sont apparues sur l'écran comme des hologrammes.

« La plupart des gens pensent que le lion est plus gros, mais si vous regardez ces animaux à travers la RA, vous pouvez constater que le tigre est plus gros. Nous avons breveté la technologie intitulée « comparaison de la taille des objets », qui permet de deviner la taille réelle des animaux. Vous pouvez facilement comparer la taille des dinosaures - les animaux préférés des enfants. Nous avons également ajouté une fonction divertissante de « collecte » de cartes chaque fois que vous vérifiez les informations de l'encyclopédie sur les animaux », a-t-il ajouté.

L'entreprise a été lancée à la suite de sa carrière passée de producteur de contenus pour enfants et grâce à sa qualité de père ordinaire

M. Lee était producteur de contenu d'émissions pour enfants. À ses débuts chez KBS Production, il rêvait d'être producteur d'émissions de divertissement, mais après avoir été affecté à l'équipe des programmes culturels, il a commencé à produire une émission pour enfants et s'est lancé dans l'industrie des contenus pour enfants. Ses expériences en tant que producteur de contenus pour enfants se reflètent dans les produits et services de PlayCurio, auxquels vient s'ajouter l' « amour paternel ».

« Les cartes en papier ou les livres ne sont pas notre principal produit, mais des gammes supplémentaires. Notre produit de base restera la propriété intellectuelle des contenus, et nous ferons croître l'entreprise en collaborant avec diverses entreprises qui exercent leurs activités dans ce même secteur », a déclaré le chef de la direction Lee.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2299500/CEO_Sangjun_Lee_started_a_business_based_on_his_previous_career_as_a_kids__contents_producer_and_as.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2299501/Play_Curio_plans_to_enter_into_the_global_market.jpg

SOURCE PlayCurio

13 décembre 2023 à 14:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :