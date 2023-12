Soixante-quinze nouveaux logements locatifs disponibles pour la population de Sooke





SOOKE, BC, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Grâce à l'ouverture de l'immeuble situé au 2170 Charters Road, 75 nouveaux logements locatifs abordables sont maintenant à la disposition de la population de Sooke. L'ensemble résidentiel a bénéficié d'un financement de plus de 10,2 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial.

L'immeuble de quatre étages comprend des studios et des logements d'une, de deux et de trois chambres. Le loyer de tous les logements sera inférieur aux prix moyens du marché. De plus, 13 logements seront loués au taux d'un loyer en maison d'hébergement.

Les logements seront exploités par la M'akola Housing Society et ciblent les Autochtones, les personnes âgées et les familles.

Les locataires ont commencé à emménager dans leur nouveau logement en octobre.

Le financement fourni pour ces logements est le suivant :

3,75 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement;

5,64 millions de dollars du gouvernement provincial, par l'entremise de BC Housing. Ce montant comprend 4,5 millions de dollars dans le cadre de l'investissement provincial dans le Fonds pour le logement abordable et 1,14 million de dollars dans le cadre du Fonds d'innovation pour le logement abordable;

Une contribution de 838 668 $ en financement conjoint dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Colombie-Britannique aux termes de la Stratégie nationale sur le logement;

et la Colombie-Britannique aux termes de la Stratégie nationale sur le logement; 5,15 millions de dollars sous forme de contribution financière de la M'akola Housing Society;

330 000 $ du district régional de la capitale dans le cadre du Regional Housing Trust Fund.

Citations :

« Grâce à la Stratégie nationale sur le logement, nous investissons dans des logements abordables dans tout le pays, y compris ici même à Sooke. Je suis fier que nous ayons soutenu ces 75 nouveaux logements qui marquent un nouveau chapitre pour les personnes qui y vivront. Tout le monde mérite d'avoir un endroit sûr où se sentir chez soi et nous sommes déterminés à faire en sorte que cela devienne une réalité dans tout le pays. - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement du Canada est heureux d'avoir contribué à la réalisation de cet ensemble de logements, à Sooke. Nous sommes déterminés à dynamiser les collectivités grâce à des projets comme celui-ci ici, en Colombie-Britannique, et partout au Canada. Ces investissements aident à créer des emplois et à stimuler l'économie locale. Ils aident aussi à offrir à la collectivité un accès à des logements sûrs et abordables. Grâce à cet effort de collaboration, davantage de personnes ont un chez-soi. » L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Avec cette inauguration, nous apportons la tranquillité d'esprit et l'espoir aux familles et aux personnes qui ont besoin d'un peu plus d'aide pour joindre les deux bouts. Ces nouveaux logements leur permettront non seulement de vivre en toute sécurité, mais aussi de participer pleinement à la vie de la collectivité sans avoir à s'inquiéter de loyers très élevés. » - Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique

« Ces logements abordables sont une aide considérable pour les personnes qui ont déjà du mal à boucler leur budget. Des logements abordables destinés aux Autochtones sont nécessaires dans toute la province. Nous sommes reconnaissants envers les partenaires concernés d'avoir amené ces logements à Sooke, afin que les gens puissent rester dans la collectivité qu'ils considèrent comme leur chez-soi. » - Ravi Parmar, député provincial de Langford-Juan de Fuca

« La disponibilité de logements abordables pour les Autochtones est essentielle au bien-être des familles et des collectivités. Elle procure un sentiment de sécurité et de stabilité, qui est essentiel à l'épanouissement des personnes et des collectivités. L'ensemble résidentiel de Charters Road témoigne du pouvoir des partenariats et de la collaboration entre BC Housing, le district régional de la capitale, le district de Sooke, la M'akola Housing Society et M'akola Development Services. C'est un brillant exemple de ce qui peut être accompli lorsque nous travaillons ensemble vers l'atteinte d'un objectif commun. » - Kevin Albers, directeur général, M'akola Housing Society

« Aujourd'hui, nous soulignons un jalon important dans la création de logements de prix inférieurs aux prix du marché dont notre collectivité a grandement besoin. Je tiens à remercier le gouvernement provincial et la M'akola Housing Society de leur financement et de leur soutien. Ils ont su répondre aux besoins de Sooke. En plus de l'ensemble de logements, les contributions à l'infrastructure de soutien versées dans le cadre de ce projet nous aident à ajouter un corridor piétonnier essentiel. Ce projet aura un impact non seulement sur les personnes qui résident au 2170, Charters Road, mais aussi sur beaucoup d'autres personnes dans notre collectivité. » - Maja Tait, mairesse de Sooke

« L'aménagement de Charters a été rendu possible grâce à une subvention du Regional Housing Trust Fund destiné à l'aménagement de logements abordables dans la région. Il s'agit également d'une démonstration de l'application réussie du partenariat entre les administrations locale, provinciale et fédérale dans le cadre de ce fonds. C'est de ce type de collaboration dont nous avons besoin pour construire plus d'immeubles comme le Charters pour faire face à la crise du logement actuelle. » - Colin Plant, président, conseil d'administration du district régional de la capitale

« L'AHMA rend hommage à un de ses membres, M'akola, pour les efforts inlassables déployés en vue de fournir des logements sûrs, abordables et adaptés à la culture autochtone. Le logement est un déterminant social central de la santé et du bien-être; il n'y a donc pas de meilleur investissement à faire en matière d'équité sociale. Les Autochtones sont 13 fois plus susceptibles que les non-Autochtones de se retrouver sans abri, ce qui est inacceptable. Nous saluons toutes les personnes qui ont donné vie à ce projet pour la population de Sooke. » - Margaret Pfoh, directrice générale, AHMA

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités incluent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement. Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en oeuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de 13,2 milliards de dollars de la SNL conçu pour fournir des logements très abordables aux femmes et aux enfants fuyant la violence familiale, aux personnes âgées, aux Autochtones, aux personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de 13,2 milliards de dollars de la SNL conçu pour fournir des logements très abordables aux femmes et aux enfants fuyant la violence familiale, aux personnes âgées, aux Autochtones, aux personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Cet ensemble résidentiel fait partie d'un investissement de 19 milliards de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique dans le logement. Depuis 2017, la Province a offert près de 76 000 logements qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation, dont plus de 278 à Sooke .

. Les personnes non autochtones seront également les bienvenues.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site Canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur , , , et . Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca .

. Pour en savoir plus sur la SCHL, consultez le site https://www.cmhc-schl.gc.ca/

Pour en savoir plus sur le nouveau plan d'action Homes for People du gouvernement de la Colombie-Britannique, consultez le communiqué https://govbcnews.azureedge.net/translations/releases/2023HOUS0019-000436/HomesforPeople_French.pdf .

du gouvernement de la Colombie-Britannique, consultez le communiqué . Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://strongerbc.gov.bc.ca/fr/housing/ .

13 décembre 2023

