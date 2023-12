Lancement de World ID 2.0 de Worldcoin pour le renforcement de la confidentialité et un accès numérique axé sur l'humain à Shopify, Mercado Libre, Minecraft, Reddit et Telegram





Worldcoin lance aujourd'hui la mise à jour de protocole World ID 2.0, un passeport numérique attestant l'humanité, préservant la vie privée et doté d'intégrations applicatives* incontournables et d'un éventail complet de nouvelles fonctions. Les services de vérification de l'humanité se développent au Mexique et à Singapour, élargissant ainsi l'accès mondial à World ID 2.0.

World ID 2.0 facilite la distinction entre les robots et les humains vérifiés en ligne tout en préservant la confidentialité avec les applications et services populaires grâce à de nouvelles intégrations. Le protocole sera intégré aux principales plateformes de commerce électronique, de jeux et de réseaux sociaux, notamment : Shopify, Mercado Libre, Minecraft, Reddit et Telegram.

Prouver le caractère humain, pas l'identité

La progression rapide de l'intelligence artificielle accroît la nécessité de pouvoir distinguer entre contenu généré par l'humain et contenu généré par l'IA. Comme l'a indiqué CNBC, les détaillants perdent environ 100 milliards de dollars par année en raison de la fraude au retour, des bots et de l'accumulation de coupons. En parallèle, l'industrie du jeu numérique lutte contre les bots de combat qui ont un impact sur le nombre réel d'humains jouant en ligne et ont été accusés de remporter frauduleusement des compétitions contre des humains.

World ID vise à fournir une couche d'identité numérique décentralisée qui permet des actions anonymes pour le compte de chaque humain unique en ligne. Grâce au passeport numérique d'humanité, les individus peuvent confirmer auprès d'une application ou d'un service qu'ils sont humains sans divulguer leur identité, et les marques peuvent s'assurer que leurs offres et services sont correctement utilisés. World ID 2.0 propose également de nouveaux niveaux de vérification pour offrir un choix aux développeurs lors de la mise en oeuvre des exigences de vérification de l'humanité dans leurs applications ou services.

Les intégrations d'applications génèrent une utilité renforcée

Aussi bien les particuliers que les entreprises peuvent tirer parti de World ID. Les nouvelles intégrations avec des applications comme Shopify, Telegram, Minecraft, Reddit et Mercado Libre, ainsi que les intégrations existantes avec des applis telles que Discord, Talent Protocol et Auth0 d'Okta, permettent à chacun de confirmer rapidement et facilement son humanité sur des plateformes utilisées au quotidien. Et avec une nouvelle plateforme hautement performante pour les développeurs qui permet d'intégrer aisément « Sign in with World ID » à leur app, de nouvelles intégrations sont ajoutées chaque semaine, toutes accessibles sur le nouveau Worldcoin App Store.

Des niveaux supplémentaires de vérification pour un accès et une flexibilité accrus

Près de cinq millions de personnes dans le monde possèdent déjà un World ID, et plus de 2,5 millions ont vérifié leur humanité sur un Orb afin d'utiliser pleinement leur World ID.

Avec ses nouveaux niveaux de vérification, World ID 2.0 offre de nouvelles façons d'utiliser un World ID en fonction des besoins de sécurité de l'application et garantit que seules les informations nécessaires sont partagées pour une application donnée. De la vérification de dispositif pour une meilleure commodité et accessibilité jusqu'à la vérification Orb avec authentification faciale pour les cas d'utilisation haute sécurité, il existe maintenant un moyen pour tout le monde d'utiliser son World ID, même si la vérification Orb n'a pas encore été effectuée.

Comment obtenir un World ID

Pour obtenir un World ID, il suffit de télécharger un portefeuille compatible, de démarrer la World App qui prend en charge 94,5 % des smartphones iOS et 98,2% des smartphones Android. La vérification initiale d'un World ID offre un niveau de protection de base avec Device Auth et un World ID vérifié par Orb procure une utilité additionnelle pour les applications ou services nécessitant une sécurité et une vérification plus élevées. Rendez-vous sur https://worldcoin.org/find-orb ou consultez la World App pour trouver une vérification Orb près de chez vous.

Aperçu de la dynamique et de l'expansion de Worldcoin

L'intérêt que suscite l'accès à Worldcoin et les technologies de vérification de l'humanité telles que World ID continue d'augmenter à l'échelle mondiale. En 2023, les vérifications World ID sont passées de moins d'un million en janvier à plus de 2,5 millions à la fin novembre. De emplacements Orb supplémentaires voient également le jour pour s'assurer que toutes celles et ceux qui veulent rejoindre la communauté Worldcoin puissent le faire. Le Mexique et Singapour viennent étoffer la liste des régions où des Orbs sont disponibles.

À propos de la Worldcoin Foundation

La Worldcoin Foundation, responsable du protocole Worldcoin jusqu'à ce qu'il soit autosuffisant, vise à rendre les institutions de gouvernance et de l'économie numérique plus inclusives, équitables et justes.

À propos du protocole Worldcoin

Le protocole Worldcoin est destiné à devenir l'identité et l'utilité publique financière la plus inclusive au monde et accessible par tous. Worldcoin a été conçu par Sam Altman, Alex Blania et Max Novendstern. Le protocole Worldcoin est pensé pour donner aux particuliers et aux entreprises du monde entier les outils dont ils ont besoin pour participer à l'économie numérique et promouvoir l'humanité. Pour en savoir plus sur Worldcoin, rendez-vous sur www.worldcoin.org, ainsi que sur Twitter/X, Discord, YouTube et Telegram.

*Les intégrations World ID ne suggèrent pas que World ID soit un produit officiel, ou un partenariat, un parrainage ou une approbation des sociétés dont les produits ont été intégrés, comme Discord, Mercado Libre, Microsoft, Mojang, Reddit, et Shopify.

13 décembre 2023 à 13:15

