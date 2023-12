EXO : plusieurs nouveaux ajustements aux lignes D'autobus du secteur Le richelain/Roussillon





MONTRÉAL, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Exo avise sa clientèle que les horaires d'hiver de ses services d'autobus du secteur Le Richelain/Roussillon seront en vigueur à compter du 8 janvier prochain. Des modifications importantes ont été apportées en vue d'assurer la qualité du service par autobus et de poursuivre son amélioration.

Rappelons qu'exo a déjà apporté des ajustements à son réseau le 16 octobre afin de répondre aux besoins exprimés par sa clientèle. Ces modifications et bonifications dans le secteur ont été le fruit d'une évaluation rigoureuse des commentaires reçus.

Exo continue d'être à l'écoute des commentaires des usagers, notamment recueillis par l'entremise d'un sondage en ligne, et apporte de nouveaux ajustements dans le cadre de sa planification hivernale. Les ajustements devant se faire à coût nul, exo retire des voyages moins achalandés pour ajouter du service à certains moments plus critiques.

Exo anticipe que ces mesures auront des effets positifs sur le service. Elles seront évaluées à la suite de leur déploiement cet hiver. Les principaux objectifs visés par nos nouveaux ajustements :

Respect des horaires;

Arrimage des horaires avec les institutions scolaires;

Diminution de la surcharge sur certaines lignes.

Voici la liste des changements en vigueur dès le 8 janvier 2024 :

Lignes 134, 142, 143, 146 et 147

Ajustements mineurs aux horaires pour améliorer les correspondances au terminus Montcalm - Candiac .

Ligne 139

Retrait de cette ligne à partir du 1er janvier 2024.

Lignes 140, 141 et 144

Ajustements mineurs aux horaires pour améliorer les correspondances au terminus La Prairie .

Lignes 145 et 351

Ajustements mineurs aux horaires pour améliorer les correspondances au terminus Montcalm - Candiac .

Lignes 151, 154 et 155

Ajustements mineurs aux horaires en semaine pour améliorer les correspondances au terminus Georges-Gagné.

Ligne 456

Dernier départ repoussé à 18h depuis le terminus Brossard à la demande de la clientèle.

Ligne 457

Modification de l'horaire pour tous les départs;

Dernier départ retardé à 17h40 à la demande de la clientèle.

Ligne 458

Premier voyage aller-retour retiré, les lignes 650 et 651 étant des options alternatives pour se rendre à destination;

651 étant des options alternatives pour se rendre à destination; Ajustements mineurs aux horaires pour certains départs;

Deux départs ajoutés dans chaque direction durant l'heure de pointe du matin;

Dernier départ ajouté à 18h25 en direction de La Prairie .

Ligne 459

Premier voyage aller-retour retiré, les lignes 650 et 651 étant des options alternatives pour se rendre à destination;

651 étant des options alternatives pour se rendre à destination; Ajustements mineurs aux horaires pour certains départs;

Un départ ajouté dans chaque direction durant l'heure de pointe du matin;

Un départ retiré dans chaque direction en soirée;

Dernier départ ajouté à 18h25 en direction de Candiac à la demande de la clientèle.

Ligne 550

Un départ ajouté en matinée pour retirer la surcharge de la ligne 651 en direction du CÉGEP Édouard-Montpetit;

Un départ à partir du CÉGEP retiré le matin et remplacé par un voyage supplémentaire sur la ligne 651.

Ligne 551

Un départ ajouté en matinée pour retirer la surcharge de la ligne 651 en direction du CÉGEP Édouard-Montpetit;

Ajustements mineurs aux horaires pour certains départs;

Un départ à partir du CÉGEP retiré le matin et remplacé par un voyage supplémentaire sur la ligne 651.

Ligne 554

Deux départs retirés en matinée, remplacés par un départ à 5h40 en direction de Brossard ;

; Dernier départ ajouté à 18h40 en direction du terminus Georges-Gagné à la demande de la clientèle.

Ligne 555

Ajustements mineurs aux horaires pour certains départs;

Un départ à partir du CÉGEP Édouard-Montpetit retiré le matin et remplacé par un voyage supplémentaire sur la ligne 651.

Ligne 651

Ajout d'un départ.

Pour connaître tous les détails sur les horaires d'hiver du réseau d'autobus, consultez le site web d'exo à l'adresse https://exo.quebec/fr/planifier-trajet/autobus/LRRS. La clientèle est également invitée à planifier ses déplacements au moyen de l'application Chrono .

