Invitation aux médias - Négociations avec le personnel de l'État - Le SFPQ et le SPGQ manifestent pour dénoncer le mépris du gouvernement

QUÉBEC, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) et le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) manifesteront jeudi devant le bureau de Sonia Lebel, à Trois-Rivières, pour dénoncer le mépris des dernières offres gouvernementales.

À 12,7 % pour cinq ans, le gouvernement du Québec est bien loin de mettre en place les conditions nécessaires pour empêcher l'appauvrissement du personnel de l'État et effectuer le rattrapage salarial indispensable par rapport aux autres organisations publiques et même au secteur privé.

Les personnes manifestantes veulent aussi apporter leur soutien aux membres des collèges du SPGQ actuellement en grève.

Le président du SPGQ, Guillaume Bouvrette, et le président général du SFPQ, Christian Daigle, seront sur place pour répondre aux questions des représentants des médias.

Quand : 14 décembre à midi

Où : devant le bureau de Sonia Lebel au 580 rue Barkoff, Trois-Rivières

À propos du SFPQ

Le SFPQ est un syndicat indépendant qui regroupe environ 40?000 membres à travers le Québec, dont quelque 30?000 sont issus de la fonction publique québécoise et répartis comme suit : près de 26?000 employés de bureau et techniciens et environ 4?000 ouvriers travaillant au sein de divers ministères et organismes. Les 10?000 autres membres proviennent du secteur parapublic.

À propos du SPGQ

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente plus de 33?700 spécialistes, dont environ 25?000 dans la fonction publique, 5?800 à Revenu Québec et 2?900 en santé, en enseignement supérieur et dans les sociétés d'État.

