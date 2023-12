Le Bureau de l'ombudsman des contribuables célèbre 15 ans au service des Canadiens et Canadiennes





OTTAWA, ON, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Cette année au Bureau de l'ombudsman des contribuables (BOC), nous célébrons notre 15e anniversaire. Depuis que nous avons commencé nos activités en 2008, notre mission consiste à aider les Canadiens et Canadiennes qui ont des problèmes de service dans leurs interactions avec l'Agence du revenu du Canada. Pour ce faire, nous examinons les plaintes et nous sensibilisons les contribuables à l'égard de leurs droits, à savoir la Charte des droits du contribuable. Bien que le BOC soit très petit par rapport à l'Agence, nous avons accompli un travail impressionnant pour notre taille.

Sous la direction de l'ombudsman actuel, François Boileau, ainsi que de ses prédécesseurs, Paul Dubé et Sherra Profit, nous sommes venus en aide à plus de 28 000 Canadiens et Canadiennes qui ont fait appel à nous pour obtenir de l'aide lorsque le service de l'Agence ne répondait pas à leurs attentes. Nous avons également systématiquement sollicité des changements positifs en formulant 113 recommandations à l'intention de la ministre du Revenu national sur les façons dont l'Agence peut améliorer ses services et sa responsabilisation envers les Canadiens et Canadiennes.

Tous nos travaux sont orientés par les expériences de personnes réelles qui font face à des problèmes ayant des conséquences réelles. En analysant les plaintes que nous recevons, en rencontrant les organismes qui desservent les populations vulnérables et en participant à des activités de visibilité dans l'ensemble du Canada, nous avons été en mesure de recueillir des renseignements sur les problèmes que les Canadiens et Canadiennes rencontrent dans leurs interactions avec l'Agence. Au besoin, nous pouvons étudier un problème de façon plus approfondie en effectuant un examen systémique. Ces examens ont porté sur un large éventail de sujets, plus récemment, sur l'équité du processus de vérification pour les organismes de bienfaisance.

Nous sommes fiers de la façon dont nous avons servi les contribuables au fil des ans. Or, il est clair que le BOC est nécessaire maintenant plus que jamais. Au cours des derniers mois, notre bureau a constamment reçu un nombre accru d'appels et de plaintes. De plus en plus de Canadiens et Canadiennes nous font confiance pour les aider à résoudre leurs problèmes de service avec l'Agence, et nous nous engageons à mettre à profit nos 15 années d'expérience pour aider chacun d'eux.

Renseignements généraux

Le Bureau de l'ombudsman des contribuables travaille indépendamment de l'ARC. Les Canadiens peuvent déposer des plaintes au Bureau s'ils estiment ne pas recevoir un service approprié de l'Agence. Notre objectif principal est d'améliorer le service que l'Agence offre aux contribuables et aux bénéficiaires de prestations en examinant les plaintes individuelles relatives au service, ainsi que les problèmes de service qui touchent plus d'une personne ou un segment de la population.

L'ombudsman des contribuables aide, conseille et informe la ministre du Revenu national au sujet des questions liées au service offert par l'Agence. L'ombudsman s'assure, en particulier, que l'Agence respecte huit des droits en matière de service décrits dans la Charte des droits du contribuable.

Suivez-nous

Suivez-nous sur Twitter : @BOC_Canada

Aimez notre page Facebook : @OmbudsmanContribuables

Suivez-nous sur LinkedIn

Inscrivez-vous à notre liste d'envoi électronique

Ajoutez notre fil RSS à votre lecteur de nouvelles

Visitez notre site Web

SOURCE Bureau de l'ombudsman des contribuables

13 décembre 2023 à 10:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :