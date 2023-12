Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde près de 1,5 M$ à Racine





RACINE, QC, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le député de Richmond, M. André Bachand, est fier d'annoncer qu'une somme de 1 458 100 $ a été accordée à la Municipalité de Racine pour l'agrandissement et la réfection du centre communautaire.

Les travaux de réaménagement incluront entre autres le remplacement de portes et de fenêtres, la correction de la plomberie ainsi que la pose d'un chauffe-eau et d'un système de sécurité incendie. Du côté de l'extension du bâtiment, on prévoit notamment la construction d'une marquise, l'installation d'un raccordement électrique souterrain et l'ajout d'un monte-personne. À terme, la partie agrandie accueillera une salle polyvalente, des pièces utilitaires, un espace de rangement ainsi qu'un espace pour le service alimentaire.

Citations :

« À travers leurs initiatives et leurs actions, les municipalités veillent à ce que les milieux de vie soient dynamiques et sains. Partout au Québec, notre gouvernement les accompagne dans la réalisation de projets qui ont un effet positif sur les citoyennes et citoyens. La somme de près de 1,5 million de dollars que nous octroyons à Racine pour l'agrandissement et la réfection du centre communautaire est une preuve de notre engagement en ce sens. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Un centre communautaire, c'est un lieu intergénérationnel où des projets collectifs peuvent prendre vie. Je suis donc fier de savoir que les Racinoises et Racinois pourront bientôt bénéficier d'un nouveau centre moderne, sécuritaire et adapté à leurs besoins. J'en profite pour souligner la proactivité de la Municipalité pour la concrétisation de l'annonce d'aujourd'hui. »

André Bachand, député de Richmond

« Notre municipalité est reconnue pour sa vie communautaire vibrante. Le conseil et moi-même sommes heureux de pouvoir offrir à notre collectivité, par le biais de cette subvention, un lieu de rassemblement à la hauteur de son engagement. Notre communauté remercie le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour son soutien dans ce projet d'envergure. »

Mario Côté, maire de Racine

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit notamment une majoration de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille de même que pour celles qui se regroupent pour concrétiser des projets communs visant à offrir des services à leur population.

Liens connexes :

13 décembre 2023 à 09:15

