Formations en éducation à l'enfance - LA FÉDÉRATION DES CÉGEPS EXPRIME SES PRÉOCCUPATIONS AU MINISTÈRE DE LA FAMILLE

MONTRÉAL, le 13 déc. 2023 /CNW/ - En réponse à la publication du projet de règlement modifiant le Règlement sur les services de garde éducatifs à l'enfance dans la Gazette officielle du Québec, la Fédération des cégeps a transmis aujourd'hui au ministère de la Famille un avis dans lequel elle fait part de ses préoccupations, notamment en ce qui concerne la réduction du ratio de personnel de garde qualifié en éducation à l'enfance.

En effet, la Fédération est grandement préoccupée par l'article 23 du projet de règlement qui toucherait particulièrement les garderies et les centres de la petite enfance dont le ratio de personnel de garde qualifié passerait de deux sur trois à un sur deux pour les trois prochaines années. Le projet prévoit en outre de permettre la diminution du ratio de personnel qualifié à un sur trois au lieu d'un sur deux dans certaines situations. Bien que le ratio proposé pour le personnel qualifié soit plus élevé que celui instauré pendant la crise sanitaire, soit un sur trois, la Fédération des cégeps craint que la prolongation d'une telle mesure temporaire donne l'impression qu'elle deviendra permanente auprès des personnes intéressées à se former dans le domaine de l'éducation à l'enfance.

« C'est un bien drôle de message qui est envoyé aux personnes qui suivent ou envisagent de suivre une formation dans le domaine. Nous nous inquiétons que celles-ci délaissent les parcours d'études menant à un diplôme d'études collégiales (DEC) ou à une attestation d'études collégiales (AEC) alors même qu'ils sont censés leur permettre d'obtenir la qualification pour travailler en éducation à l'enfance selon des critères établis par le ministère de la Famille. Le message véhiculé par ce projet de règlement va donc carrément à l'encontre des efforts déployés par la Fédération, les ministères concernés et nos partenaires pour mettre en valeur les parcours qualifiants, que ce soit la participation à l'actualisation accélérée du programme de DEC en Techniques d'éducation à l'enfance, l'adaptation de l'AEC sous la forme d'un parcours travail-études ou encore la campagne de valorisation de la profession d'éducateurs spécialisés auprès des hommes », a indiqué le président-directeur général de la Fédération des cégeps, M. Bernard Tremblay.

Par ailleurs, la Fédération souligne dans son avis que le DEC en Techniques d'éducation à l'enfance mène ultimement à une des techniques offrant les conditions de travail et salariales qui sont les moins avantageuses sur le marché de l'emploi. Bien qu'elle comprenne le besoin de mettre en place rapidement des actions pour contrer la pénurie de main-d'oeuvre qui sévit actuellement dans le domaine de la petite enfance, la Fédération des cégeps craint que la réduction de l'exigence quant à l'effectif qualifié augmente la pression sur celui-ci. Un accroissement du personnel non qualifié occasionne un accompagnement accru des personnes non qualifiées, et accentue le roulement de personnel au détriment des enfants.

Aux yeux de la Fédération, la diminution du ratio de membres du personnel qualifié ne s'avère donc pas la solution à privilégier dans le contexte de pénurie de main-d'oeuvre actuel. Elle se dit prête à collaborer avec le ministère de la Famille et tout autre partenaire afin d'explorer de nouvelles pistes d'action, que ce soit en matière de valorisation de la profession ou d'amélioration des conditions de travail et salariales.

On peut consulter sur son site Web l'avis que la Fédération des cégeps a transmis aujourd'hui au ministère de la Famille.

