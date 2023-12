Rapport Newxel - Économie des talents internes : décoder l'impact financier réel. Coût de l'équipe opérationnelle en 2023





ST. PETERSBURG, Floride, 13 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Le paysage économique mondial connaît des changements sans précédent, marqués par la hausse des taux d'intérêt, l'inflation et la montée en flèche des coûts des entreprises. Dans ce scénario complexe, les entreprises sont confrontées à l'impératif d'équilibrer l'efficacité opérationnelle tout en optimisant les coûts. Selon le dernier rapport de Newxel, « In-House Talent Economics: Decoding the True Financial Impact. 2023 Operations Team Cost » (économie des talents internes : décoder l'impact financier réel. Coût de l'équipe opérationnelle en 2023), les entreprises sont confrontées au fardeau financier potentiel que représente la gestion des dépenses opérationnelles quotidiennes.

L'étude complète de Newxel se penche sur les complexités des coûts opérationnels dans 12 pays, dont les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, le Portugal, la Suède, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, la Roumanie, la Pologne et l'Ukraine. Le rapport fournit des informations précieuses sur les départements critiques, tels que les ressources humaines et la gestion du personnel, le service juridique, les finances, les bureaux et l'administration, offrant ainsi une feuille de route stratégique aux entreprises qui naviguent dans des conditions de marché dynamiques.

« Alors que les entreprises entament une démarche pour relever les défis opérationnels, les informations tirées de ce rapport permettent aux dirigeants de prendre des décisions éclairées, d'optimiser les coûts et d'envisager l'augmentation du personnel informatique comme une stratégie pour une flexibilité rentable et un succès durable dans un paysage numérique mondial dynamique », a déclaré Andrii Bezruchko, PDG de Newxel.

Faits marquants :

La Suisse (86 350 dollars ) se distingue par les coûts opérationnels moyens les plus élevés, tandis que l' Ukraine (19 900 dollars) représente la base la plus rentable, ce qui en fait un choix stratégique pour l'efficacité opérationnelle.

) se distingue par les coûts opérationnels moyens les plus élevés, tandis que l' (19 900 dollars) représente la base la plus rentable, ce qui en fait un choix stratégique pour l'efficacité opérationnelle. Après la Suisse, les États-Unis (65 300 dollars ), le Canada (64 250 dollars ) et le Royaume-Uni (62 050 dollars ) se taillent une place de choix dans le spectre des coûts des équipes opérationnelles, en proposant diverses options basées sur des considérations budgétaires.

), le (64 ) et le Royaume-Uni (62 ) se taillent une place de choix dans le spectre des coûts des équipes opérationnelles, en proposant diverses options basées sur des considérations budgétaires. Les pays d' Europe de l'Est, en particulier l' Ukraine (19 900 dollars), la Pologne (25 500 dollars), la Roumanie (26 350 dollars) et le Portugal (27 750 dollars), proposent des solutions rentables pour les coûts des équipes opérationnelles, mettant en évidence des alternatives stratégiques pour les entreprises.

de l'Est, en particulier l' (19 900 dollars), la Pologne (25 500 dollars), la Roumanie (26 350 dollars) et le (27 750 dollars), proposent des solutions rentables pour les coûts des équipes opérationnelles, mettant en évidence des alternatives stratégiques pour les entreprises. Parmi les coûts des équipes opérationnelles, les RH et la gestion du personnel (jusqu'à 45 %) et les bureaux et l'administration (jusqu'à 38 %) représentent la part la plus importante, soulignant la nécessité d'une gestion efficace de ces composantes pour la rentabilité et l'excellence opérationnelle.

Le rapport complet est disponible ici.

Kit média

À propos de Newxel :

Newxel est un fournisseur mondial de centres de R&D et d'équipes technologiques dédiées, qui propose des services de recrutement technologique à cycle complet, du conseil en recrutement à la gestion des opérations de back-office pour garantir les solutions les plus efficaces pour l'entreprise. Aujourd'hui, Newxel compte plus de 50 clients dans le monde entier. Nos employés sont des professionnels de la technologie de premier ordre qui se consacrent à fournir des services de haut niveau à nos clients.

13 décembre 2023 à 09:13

Communiqué envoyé leet diffusé par :