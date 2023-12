La plateforme de documentation ClickHelp présente sa mise à jour Amber





EREVAN, Arménie, 13 décembre 2023 /PRNewswire/ -- ClickHelp, une plateforme moderne de gestion de la documentation et de rédaction technique, est fière de présenter sa dernière mise à jour Amber. Cette version révolutionne la gestion de la documentation technique en intégrant l'IA, améliorant à la fois l'expérience de rédaction et de lecture. Visitez ClickHelp pour plus de détails.

La mise à jour Amber consolide davantage la position de la plateforme en tant qu'outil de documentation en ligne facile à utiliser. Des fonctionnalités alimentées par l'IA, un éditeur de blocs de page d'accueil convivial, des centaines d'intégrations via Zapier et d'autres améliorations renforcent ClickHelp en tant que solution robuste pour une création et une diffusion de documentation efficaces.

ClickHelp avec intégration de l'IA

L'outil dispose de fonctionnalités essentielles alimentées par l'IA pour continuer à rendre vos processus de documentation plus efficaces.

ClickHelp WriteAssist permet aux contributeurs de transformer le texte ou de créer un nouveau contenu, de la rédaction d'articles à la réécriture de sections, en changeant le style ou en améliorant certaines parties du texte.

L'assistant virtuel intelligent AnswerGenius permet aux lecteurs d'obtenir des réponses plus facilement. L'assistant fournit non seulement des réponses immédiates dans le contexte de votre documentation, mais se souvient également du contexte de la conversation, ce qui permet un dialogue continu pour une expérience plus complète.

Éditeur de blocs de page d'accueil

ClickHelp a amélioré la gestion des pages d'accueil grâce à un éditeur de blocs de pages d'accueil facile à utiliser. Ce nouvel outil simplifie la création et la gestion des pages d'accueil, permettant aux administrateurs d'utiliser le glisser-déposer et les paramètres visuels.

Intégrations via Zapier

ClickHelp étend considérablement les options d'automatisation pour ses clients : il peut désormais s'intégrer de manière transparente à des milliers d'applications via Zapier. Cela lui permet de s'intégrer parfaitement dans les pipelines CI/CD et de se connecter à divers outils, notamment Git, Slack, Google Calendar, MS Teams et différents systèmes CRM.

Watchers

Grâce à la nouvelle fonctionnalité Watchers, les membres de votre équipe recevront les mises à jour dont ils ont besoin pour suivre l'évolution des sujets.

Prise en charge des mentions et de Markdown dans les commentaires de révision

La mise à jour Amber améliore les commentaires de révision avec les mentions d'utilisateurs et la syntaxe Markdown pour la mise en forme des commentaires, ce qui permet une communication mieux structurée et plus claire.

ClickHelp continue à se positionner comme l'un des leaders du secteur, offrant aux clients un accès à une technologie d'IA de pointe qui améliore l'efficacité de la rédaction technique. Pour en savoir plus, cliquez ici : aperçu de la mise à jour de ClickHelp Amber .

À propos de ClickHelp

Créée en 2010 et basée à Erevan, en Arménie, ClickHelp réinvente la gestion de la documentation. Elle centralise divers types de documents, notamment les guides d'utilisation multilingues, la documentation API, les processus et les procédures. ClickHelp favorise la collaboration et permet aux entreprises du monde entier d'obtenir des résultats rapides et de haute qualité dans le cadre de leurs efforts de documentation.

