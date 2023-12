Suspension de la négociation par l'Organisme canadien de réglementation des investissements - TUK

Le gouvernement du Canada s'est engagé à nommer des candidats hautement qualifiés pour servir au mieux les intérêts des Canadiens. Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., a annoncé la nomination de Tara Peel et de Dave Kramer au...

La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) est extrêmement fière d'une avancée majeure obtenue dans le texte final de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) à Dubaï. Pour la première fois,...

La CSN s'inquiète de l'avenir de deux usines de papier du Saguenay-Lac-Saint-Jean, soit celles de Kénogami et d'Alma. «?On redoute que le nouveau propriétaire, Paper Excellence, puisse décider de vendre les barrages privés associés à ces deux...

Les porte-parole des organisations syndicales membres du Front commun représentant la quasi-totalité du personnel enseignant, de soutien et professionnel du réseau collégial public ainsi que des travailleuses et des travailleurs du réseau collégial...