COMMUNIQUÉ DU 13 DÉCEMBRE 2023

MISE A DISPOSITION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DES INITIATEURS DANS LE CADRE DE L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIÉE

visant les actions de la société

initiée par

Baring Asset Management Limited, Baring International Investment Limited et Sculptor Capital LP, agissant au nom et pour le compte de fonds dont elles assurent la gestion ou qu'elles conseillent, TOCU LXII LLC, PAF Lux SCA SICAV-RAIF et Glasswort S.à.r.l.

présentée par

Banque présentatrice et garante

PRIX DE L'OFFRE

1,63 ? par action Technicolor Creative Studios

DURÉE DE L'OFFRE :

10 jours de négociation

Le calendrier de l'offre publique d'achat simplifiée, suivie d'un retrait obligatoire, sera déterminé par l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») conformément aux dispositions de son règlement général.

Le présent communiqué a été établi par Baring Asset Management Limited, Baring International Investment Limited et Sculptor Capital LP, agissant au nom et pour le compte de fonds dont elles assurent la gestion ou qu'elles conseillent, TOCU LXII LLC, PAF Lux SCA SICAV-RAIF et Glasswort S.à.r.l. (les « Initiateurs »), et diffusé en application des dispositions des articles 231-28 I du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (le « RGAMF »). Conformément aux dispositions de l'article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l'article 231-23 du RGAMF, l'AMF a, en application de la décision de conformité en date du 12 décembre 2023 relative à l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions Technicolor Creative Studios (l'« Offre »), apposé le visa n°23-511 sur la note d'information établie par les Initiateurs (la « Note d'Information »).

AVIS IMPORTANT

Conformément aux dispositions de l'article L. 433-4 II du Code monétaire et financier et des articles 237-1 et suivants du RGAMF, les Initiateurs ont l'intention de demander à l'AMF, à l'issue de l'Offre, la mise en oeuvre de la procédure de retrait obligatoire, les conditions d'un tel retrait obligatoire étant déjà réunies.

Dans ce cas, les actions Technicolor Creative Studios visées par l'Offre qui n'auront pas été apportées à cette Offre seront transférées aux Initiateurs, moyennant une indemnisation unitaire égale au prix de l'Offre (soit 1,63 euro par action Technicolor Creative Studios), nette de tous frais.

L'Offre n'est pas et ne sera pas proposée dans une juridiction où elle ne serait pas autorisée par la loi applicable. L'acceptation de l'Offre par des personnes résidant dans des pays autres que la France peut être soumise à des obligations ou restrictions spécifiques imposées par des dispositions légales ou réglementaires. Les destinataires de l'Offre sont seuls responsables du respect de ces lois et il leur appartient par conséquent, avant d'accepter l'Offre, de déterminer si ces lois existent et sont applicables, en s'appuyant sur leurs propres conseils.

Pour plus d'informations, voir la Section 2.12 (Restrictions concernant l'Offre à l'étranger) de la Note d'Information.

Les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables des Initiateurs ont été déposées auprès de l'AMF le 12 décembre 2023 et complètent la Note d'Information établie par les Initiateurs.

Les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables des Initiateurs, ainsi que la Note d'Information visée par l'AMF (dont la section 2.5 décrit la procédure d'apport à l'Offre) sont disponibles sur les sites Internet de Technicolor Creative Studios (www.technicolorcreative.com) et de l'AMF (www.amf-france.org), et peuvent être obtenues sans frais auprès de :

Technicolor Creative Studios

8-10, rue du Renard

75004 Paris

Lazard Frères Banque

175, boulevard Haussmann

75008 Paris

Avertissement

Le présent communiqué a un caractère purement informatif et ne constitue pas une offre d'acquérir des titres ni une quelconque forme de sollicitation ou démarchage dans quelque pays que ce soit, y compris la France.

Ce communiqué n'est pas destiné à être distribué, publié ou diffusé dans d'autres pays que la France.

Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public. La diffusion de ce communiqué, l'Offre et son acceptation peuvent faire l'objet d'une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L'Offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'Offre ferait l'objet de telles restrictions. Le présent communiqué n'est pas destiné à être diffusé dans ces pays. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer.

Les Initiateurs déclinent toute responsabilité en cas de violation de ces restrictions ou des restrictions légales applicables par quelque personne que ce soit.

Ce communiqué ne constitue pas une offre d'acquérir des titres, ni une quelconque forme de démarchage dans quelque pays que ce soit et n'est pas destiné à être diffusé dans un quelconque pays autre que la France.

13 décembre 2023 à 08:40

