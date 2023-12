Mise au point de M. Alfonso Graceffa





MONTRÉAL, le 13 déc. 2023 /CNW/ - En réponse aux demandes journalistiques à la suite du jugement rendu le 15 novembre dernier dans sa cause avec la Caisse de dépôt et placement du Québec (Caisse), M. Alfonso Graceffa souligne que les allégations médiatiques en 2019 laissant entendre qu'il aurait reçu un traitement préférentiel pour plusieurs prêts hypothécaires étaient incorrectes.

MCAP, une filiale de la Caisse, lui a octroyé 11 prêts, 8 en 2010 et 3 en 2017. Ces prêts ont été autorisés dans le respect de toutes les règles et lois applicables à tout emprunteur, sans traitement préférentiel. Ces prêts, qui ont toujours été déclarés à la Caisse par M. Graceffa, sont des emprunts de première qualité, garantis par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), donc sans risque pour la Caisse.

M. Graceffa avait spécifiquement préféré encourager MCAP pour ses prêts afin que la Caisse puisse profiter des avantages d'un prêt de qualité plutôt qu'une autre institution financière. D'ailleurs, MCAP a par la suite refusé le remboursement de tous ces prêts en 2019 et en a même renouvelé 8 en 2020, alors qu'il n'était plus à l'emploi d'Otéra et d'Ivanhoé Cambridge.

Concernant le paiement de 15 000 $, M. Graceffa tient à préciser que celui-ci était dû en vertu d'une entente entre son frère et un individu et conformément à un jugement de la Cour du Québec. M. Graceffa, qui avait une procuration de son frère pour agir en son nom, ne savait pas que l'argent lui serait versé au comptant et a remis un reçu à la réception du paiement. M. Graceffa a mis fin à toutes démarches de recouvrement au nom de son frère aussitôt qu'il a été informé que l'individu avait des antécédents judiciaires, ce qu'il ignorait au moment où il l'a rencontré.

