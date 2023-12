Avis aux médias - Disponibilité médiatique de la mairesse de Montréal





MONTRÉAL, le 13 déc. 2023 /CNW/ - À la suite de la réunion hebdomadaire du comité exécutif, au cours de laquelle elle prendra la parole et livrera sa rubrique, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, fera le point sur l'actualité montréalaise et sera disponible pour répondre aux questions des représentantes et des représentants des médias, le mercredi 13 décembre, à 11 h 30. Pour l'occasion, la mairesse sera accompagnée du président du comité exécutif, Luc Rabouin, et du vice-président du comité exécutif, Benoit Dorais.

Date : Le mercredi 13 décembre 2023 Heure : 11 h 30 Lieu : Hôtel de ville de Montréal (édifice Lucien-Saulnier)

Hall d'honneur

155, rue Notre-Dame Est

Les journalistes qui souhaitent participer à la mêlée de presse sont invités à confirmer leur présence.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

13 décembre 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :