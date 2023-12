Transdev Canada obtient un financement de près de 6 millions de dollars de la Banque de l'infrastructure du Canada pour électrifier sa flotte d'autobus scolaires





BROSSARD, QC, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Transdev Canada, une entreprise de transport multimodal de premier plan, a le plaisir d'annoncer qu'elle a obtenu un investissement substantiel de près de 6 millions de dollars de la Banque d'Infrastructure du Canada (BIC) pour l'électrification de sa flotte d'autobus scolaire au Québec. Ce financement s'inscrit dans l'engagement de 400 millions de dollars attribué à la Fédération des transporteurs scolaires pour l'électrification des véhicules, et un total de 12 millions de dollars pour l'entreprise jusqu'en 2026.

L'investissement sera consacré à l'initiative en cours de Transdev Canada visant à l'électrification de ses autobus scolaires. Cet effort s'ajoutera aux 82 autobus électriques de l'entreprise déjà en circulation au Québec. La démarche stratégique s'aligne sur l'engagement de Transdev Canada en matière de durabilité, de réduction des émissions de carbone et de contribution à un avenir plus propre et plus vert pour les communautés qu'elle dessert.

« Nous sommes ravis de recevoir cet investissement important de la Banque d'Infrastructure du Canada, qui jouera un rôle important dans nos efforts d'électrification de notre flotte d'autobus scolaires », a déclaré Arthur Nicolet, PDG de Transdev Canada. « Ce financement soutient non seulement notre engagement envers la durabilité environnementale, mais nous permet également de fournir des options de transport plus sûres, plus efficaces et plus silencieuses pour les étudiants et les communautés que nous desservons. »

Transdev Canada se trouve à l'avant-garde de l'adoption de solutions novatrices pour améliorer l'expérience globale du transport tout en réduisant son impact environnemental. L'électrification de la flotte d'autobus scolaires constitue une étape cruciale vers la réalisation de ces objectifs et s'inscrit dans la stratégie globale du Groupe de transition vers des alternatives de transport plus propres et plus durables.

Le financement fourni par la Banque d'Infrastructure du Canada réaffirme l'engagement du gouvernement à investir dans des projets d'infrastructure durables qui créent des avantages durables pour les Canadiens. En soutenant l'électrification des autobus scolaires, cette initiative contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à l'amélioration de la qualité de l'air et à la promotion d'un environnement plus sain pour les générations à venir.

Transdev Canada exprime sa gratitude envers la Banque d'Infrastructure du Canada pour avoir reconnu et soutenu la vision de l'entreprise pour un avenir des transports plus propre et plus durable. La collaboration entre Transdev Canada et la BIC souligne l'importance des partenariats pour stimuler un changement positif et promouvoir des pratiques durables au sein du secteur des transports.

À PROPOS DE TRANSDEV

En tant qu'opérateur et intégrateur global de mobilités, Transdev permet à chacun de se déplacer chaque jour grâce à des solutions sûres, efficaces et innovantes au service du bien commun. Transdev transporte en moyenne 11 millions de passagers au quotidien grâce à ses différents modes de transport efficaces et respectueux de l'environnement, qui connectent les individus et les communautés. En 2023, présent dans 6 Provinces et un Territoire, Transdev Canada compte 4700 employés opérant dans les secteurs du transport urbain, scolaire, adapté et médical. Transdev est également l'opérateur du futur tramway Hurontario dans la région du Grand Toronto, en tant que membre du consortium Mobilinx, et du futur métro « Ligne Ontario » en tant que membre du consortium Connect 6ix.

