Une oeuvre en hommage à l'artiste Guido Molinari intégrée au design du pont d'étagement du Port de Montréal

MONTRÉAL, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Au terme de deux ans de travaux, le Port de Montréal a apporté la touche finale à son pont d'étagement dans le secteur Viau, baptisé le pont d'étagement Vickers en l'honneur d'un pan important de l'histoire portuaire de Montréal. Cette nouvelle infrastructure intègre à sa conception et sa construction de nombreuses composantes durables, ainsi qu'un design soigné incluant un concept artistique inspiré de l'oeuvre de l'artiste Guido Molinari (1933-2004). Cette intervention vise à rendre hommage à un artiste qui a établi son atelier et oeuvré dans le quartier Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, tout en favorisant l'intégration harmonieuse des installations portuaires dans le tissu urbain.

Rappelons que ce pont d'étagement vise à améliorer la fluidité du transport des marchandises tout en réduisant la circulation des camions dans le réseau routier local.

La composante artistique

Prenant en compte l'intégration visuelle dans le paysage urbain, les murs de béton du pont d'étagement Vickers sont mis en valeur avec une composante artistique faisant référence à la signature visuelle de Guido Molinari. Réalisé en collaboration avec la Fondation Guido Molinari, ce projet d'intégration artistique rend hommage à l'artiste, qui a établi son atelier dans le quartier Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, à l'angle des rues Darling et Sainte-Catherine, et fut l'investigateur de la création de la Fondation.

Des aménagements durables et visuels inclus dans la construction du pont

Conformément aux recommandations émises par l'Office de consultation publique de Montréal et aux souhaits formulés lors d'une rencontre citoyenne tenue en 2019, plusieurs éléments visuels et environnementaux ont été inclus dans la conception du projet en plus de l'intégration de la composante artistique :

Un aménagement paysager incluant du mobilier, une station d'arrêt pour les cyclistes avec des supports à vélos, une station de réparation de vélo et un éclairage du site

Environ 400 arbres plantés près de la structure et dans Viauville

Une gestion des eaux de pluie avec des noues drainantes qui permet la captation des eaux de surface et l'infiltration dans la nappe phréatique

L'utilisation du verre recyclé dans certains éléments de béton

Des voiles architecturaux en acier atmosphérique, un acier qui se protège avec le temps en s'oxydant, rappelant le passé industriel du secteur

Un éclairage créant un effet dans le voilage, aux normes de protection de ciels étoilés (Dark Sky)

Pourquoi le pont d'étagement Vickers??

Le pont d'étagement du Port de Montréal prend le nom d'une organisation qui fait partie de la riche histoire portuaire de la métropole, soit le chantier naval Vickers, inauguré en 1912 et demeuré en activité jusqu'en 1988. Consacrée à la construction et la réparation de navires, la Canadian Vickers était située à ce moment dans la ville de Maisonneuve (le long de la rue Notre-Dame près de la rue Viau). La Canadian Vickers a notamment travaillé à la fabrication de sous-marins, de navires de guerre, de treuils, de chaudières, de navires et de chalutiers pendant les deux guerres mondiales, ainsi que la construction de 369 voitures de métro pour la Ville de Montréal.

Un soutien précieux

Ayant débuté en juin 2021, la construction du pont d'étagement représente un investissement total de 47,8 millions de dollars. Pour mener à terme ce projet, l'Administration portuaire de Montréal (APM) a bénéficié d'un soutien financier de l'ordre de 6,7 millions de dollars accordé par le gouvernement du Québec pour la construction et la réfection d'infrastructures maritimes (Avantage Saint-Laurent). L'APM a également pu compter sur un appui financier du gouvernement fédéral dans le cadre du volet Infrastructures nationales du Nouveau Fonds Chantiers Canada, totalisant 7,7 M$.

Pour plus de détails sur l'historique du projet, veuillez consulter notre site web.

Citations

«?Le Port de Montréal est fier de livrer une nouvelle infrastructure qui allie des objectifs de performance des opérations portuaires et de réduction de la circulation des camions dans le réseau routier local avec une intégration dans le paysage urbain. Ce projet témoigne d'un souci de cohabitation harmonieuse avec le voisinage et s'inscrit dans notre vision à long terme d'être un pilier du développement de la ville dans une perspective durable?», souligne Geneviève Deschamps, présidente-directrice générale par intérim de l'APM.

« Le Port de Montréal est un moteur économique pour notre métropole et tout le Québec. C'est aussi une institution qui est bien ancrée dans sa communauté et l'intégration de l'oeuvre d'un artiste local de renom comme Guido Molinari le démontre bien. En investissant pour appuyer la construction du pont d'étagement, on renforce nos chaines d'approvisionnement, on stimule notre économie et on aide le Port à jouer un rôle accru dans le bien-être des gens de Hochelaga-Maisonneuve », mentionne l'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec.

« Les architectes et les designers associés à ce projet ont passé en revue les moindres réalisations de Guido Molinari susceptibles de se prêter à une telle structure. C'est dans l'esprit de l'oeuvre et guidés par les études de l'historien de l'art François-Marc Gagnon, que ce motif, dégagé du tableau Angle noir, aura été choisi par eux comme source pour cette déclinaison. Nous sommes heureux que la communauté reconnaisse par ce geste la très grande influence que l'oeuvre de cet artiste continue à ce jour d'exercer et le legs d'une Fondation vouée à la promotion des arts et des idées », déclare Francine Savard, designer graphique.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le 2e plus important port au Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient 19?000 emplois et génère des retombées économiques de l'ordre de 2,6 milliards de dollars par année.

À propos de la Fondation Guido Molinari

Inaugurée en 2011, la Fondation Guido Molinari est un centre d'exposition, de documentation, de conférence, d'éducation et de création qui a pour mandat de tenir un musée de référence pour l'oeuvre de Molinari et de favoriser la présentation d'autres artistes contemporains et actuels. La Fondation accueille en résidence des artistes qui désirent développer des projets dotés d'une conscience historique. Afin de développer sa vocation au bénéfice de tous les citoyens, l'accès à l'ensemble de ses activités est gratuit.

