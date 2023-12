Le « coût brut des congés » que paient les travailleurs au Canada revient à son niveau le plus bas d'avant pandémie ? Enquête ADP





Le « coût brut des congés » que paient les travailleurs au Canada, un indicateur qu'ADP Canada rapporte chaque année mesurant les heures supplémentaires travaillées avant et après une semaine de vacances, atteint sa moyenne la plus basse enregistrée depuis 2017.

Selon l'enquête, trois travailleurs sur dix au pays (30 %) disent ne pas avoir travaillé d'heures supplémentaires avant ou après leur semaine de congé. Ceux qui ont dû payer un coût brut sur leurs congés ont effectué en moyenne 18 heures de travail supplémentaire à la fois en préparation et au retour de leurs vacances. Cela représente 2 heures de moins que l'an dernier et une diminution significative comparé à 2020, où les travailleurs au Canada rapportaient 34 heures de travail supplémentaire.

Davantage de jours de vacances en 2023

Selon l'enquête, près du tiers (31 %) des travailleurs au Canada dit avoir déjà utilisé tous les jours de congés qui leurs étaient alloués pour l'année 2023. Bien que ce chiffre reste semblable aux résultats de l'année dernière (29 %), il est bien en deçà des niveaux prépandémiques (48 %).

Parallèlement, la plupart des travailleurs au pays (62 %) disent avoir utilisé entre la moitié et toutes leurs vacances cette année, et près du tiers (32 %) disent en avoir pris moins de la moitié, dont 13 % n'en ont pas pris aucune ? une nette amélioration par rapport à l'année dernière, où 17 % indiquaient n'avoir pris aucun congé.

« L'augmentation d'une année sur l'autre du nombre de travailleurs prenant tous les jours de vacances auxquels ils ont le droit, associée à la baisse du coût brut des congés, indique que les travailleurs au Canada retrouvent un meilleur équilibre travail-vie personnelle, explique Heather Haslam, vice-présidente du marketing chez ADP Canada. Prendre du temps pour soi est non seulement essentiel pour la productivité des employés et pour mieux concilier travail et vie personnelle, mais permet aussi de contribuer à leur tranquillité d'esprit. Alors que nous nous préparons à commencer une nouvelle année et que certains travailleurs au Canada renoncent à leurs projets de voyage, les employeurs doivent s'assurer que les employés prennent des vacances bien méritées afin de se déconnecter et assurer leur bien-être mental. »

L'inflation entrave les projets de voyage des travailleurs au pays

L'enquête a également mise en avant quelques facteurs externes qui ont pu avoir une incidence sur la capacité ou l'envie de voyager des Canadiens, puisqu'en moyenne trois travailleurs sur dix (29 %) au Canada envisagent de reporter ou d'annuler leurs projets de voyage à venir en raison du coût de la vie actuel. Cependant, malgré les conditions économiques difficiles de cette année, les employeurs offrent des compensations à leurs employés puisque près du quart des travailleurs au Canada (24 %) dit se voir généralement offrir des primes supplémentaires au cours de l'année.

En ce qui concerne les voyages pendant la période des Fêtes, comme l'année dernière, la plupart des travailleurs au pays (65 %) disent qu'ils ne voyageront pas, ce qui représente une diminution de 4 points de pourcentage comparé à l'an dernier.

Méthodologie du sondage

Ce sondage a été mené par Maru Public Opinion pour le compte d'ADP Canada du 9 au 10 novembre 2023, se basant sur ses échantillons et experts en collecte de données de Maru/Blue et auprès d'une sélection aléatoire de 871 travailleurs canadiens qui sont des panélistes en ligne de Maru Voice Canada. Les données ont été pondérées pour correspondre aux données du recensement de la population. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille a une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité d'échantillonnage) de +/- 3,4 %, 19 fois sur 20.

