Nouvelle entente collective en production publicitaire entre l'APC et l'UDA





MONTRÉAL, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Après des années de négociation, l'Association des producteurs conjoints (APC) et l'Union des artistes (UDA) ont conclu une entente de principe pour la modernisation et la jonction des ententes collectives TV-radio et Internet et nouveaux médias. Avec la ratification par les membres de l'UDA et par les conseils d'administration de l'A2C et de l'ACA, c'est l'ensemble de l'industrie qui profitera de conditions justes, de flexibilité dans l'utilisation des différents formats publicitaires et d'une entente mieux adaptée au développement des médias d'ici.

Malgré l'ampleur des enjeux présentés de part et d'autre, complexifiée par le ralentissement économique, les deux comités de négociation ont multiplié les efforts pour trouver les compromis nécessaires pour en venir à une entente bénéfique.

« Cette entente est importante pour l'ensemble de l'écosystème publicitaire étant la 2e source de revenus des artistes UDA. La modernisation de l'entente permettra de poursuivre le travail en collaboration pour produire davantage au Québec au bénéfice de tous. Avec la crise actuelle des médias, cette entente permet une stabilité de production pour l'ensemble de l'industrie. » souligne Dominique Villeneuve, présidente-directrice générale de l'Association des agences de communication créative (A2C).

« Après plusieurs années de négociations et au travers de plusieurs discussions difficiles, nous sommes fiers du travail accompli et de la diligence des parties pour relever le défi de moderniser et simplifier une entente qui présente la flexibilité et les principes nécessaires pour contribuer à un écosystème publicitaire en santé au Québec. » ajoute Patrick Hotte, vice-président, Québec, Association canadienne des annonceurs (ACA).

L'entente entrera en vigueur d'ici quatre mois et des formations auront lieu en 2024 pour bien expliquer la nouvelle entente et les changements apportés.

À propos de l'APC

L'Association des producteurs conjoints (APC) est formée de l'Association des agences de communication créative (A2C), l'Association canadienne des annonceurs (ACA) et l'Institute of Canadian Agencies (ICA). Elle négocie les conditions minimales de travail pour l'embauche d'artistes dans le cadre de la production d'annonces publicitaires.

A? propos de l'A2C

L'A2C, fondée en 1988, se consacre à favoriser l'excellence, faire rayonner et défendre les intérêts de ses 100 agences membres. Son ambition est de faire de l'industrie de la communication stratégique et créative un incontournable dans la création de valeur économique, sociale et culturelle. Pour plus d'information, visitez le a2c.quebec.

A? propos de l'ACA

L'Association canadienne des annonceurs, fondée en 1914, est le seul organisme au pays exclusivement voué à la défense des intérêts des entreprises qui font la publicité des biens, produits et services qu'ils commercialisent et vendent au Canada (« Annonceurs »). Ses membres comptent plus de 300 entreprises et divisions au Canada, dont près du tiers ont leur siège social au Québec et dont plusieurs font partie des fleurons québécois. Ce sont près de 20 milliards de dollars que les annonceurs consacrent aux produits médiatiques canadiens, dont une bonne partie au Québec, qui soutiennent directement les artistes, les créateurs de contenu, les journalistes et l'innovation de l'écosystème média. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.acaweb.ca .

SOURCE Association des agences de communication créative

13 décembre 2023 à 05:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :