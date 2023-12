Les cartes de débit Visa Platinum de Fibank facilitent les opérations bancaires des entreprises





SOFIA (Bulgarie), 13 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Fibank (First Investment Bank) a lancé un nouveau produit de carte haut de gamme adapté aux clients professionnels : Visa Platinum Business Debit. Les cartes sont conçues pour gérer les fonds de l'entreprise et offrent un certain nombre de privilèges aux clients, notamment :

des remises en espèces attrayantes ;

une assurance voyage avec une couverture confortable lors des voyages à l'étranger ;

des services exclusifs et d'autres avantages.

Fibank émet déjà des cartes de débit Visa Business pour les entreprises dans chacune de ses succursales à Sofia et dans tout le pays. Les cartes peuvent être délivrées au directeur de la société spécifique et aux personnes autorisées par la société. Elles sont gratuites à l'émission et au paiement dans les établissements commerciaux en Bulgarie et à l'étranger.

Avec la carte Visa Platinum Business Debit, le paiement des dépenses de l'entreprise est rapide et sécurisé, ce qui facilite considérablement le contrôle et la comptabilité. Lors de voyages d'affaires, les employés disposant de cartes de débit professionnelles de Fibank peuvent payer de manière flexible, et le reporting à la direction se fait en quelques clics. En cas de perte ou de vol de la carte, la conservation des fonds sur le compte est assurée en signalant ce fait à la banque. Les cartes sont annulées et remplacées rapidement, un accès sécurisé et rapide au compte est fourni immédiatement.

Les cartes Visa Platinum Business Debit permettent de participer à un programme de réductions en espèces : remboursement de 0,2 % du chiffre d'affaires réalisé tous les 6 mois, à partir du moment où le chiffre d'affaires atteint au moins 10 000 BGN (les transactions au guichet automatique, les transferts d'argent et les jeux d'argent sont exclus du chiffre d'affaires). Elles fournissent une assurance voyage (Generali) lorsque des déplacements à l'étranger avec une couverture allant jusqu'à 15 000 USD. En outre, les clients de Fibank peuvent bénéficier de l'accès aux salons d'affaires des aéroports avec le programme Lounge Key et des offres spéciales pour diverses réductions dans les hôtels du monde entier.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1134349/Fibank_Head_Office_Bulgaria.jpg

13 décembre 2023 à 05:04

