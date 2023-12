BlackBerry nomme John Giamatteo au poste de PDG





La société poursuit la séparation complète de l'IoT et de la cybersécurité

Giamatteo, expert du secteur d'activité, dirigera BlackBerry en tant que président-directeur général

Les unités commerciales IoT et Cybersécurité deviendront des divisions BlackBerry entièrement autonomes

Processus en cours pour séparer les fonctions centralisées et dimensionner les structures de coûts

La société ne poursuivra plus l'introduction en bourse de l'unité IoT

Nouvelle structure organisationnelle pour présenter de plus grandes options afin d'accroître la valeur pour les actionnaires

WATERLOO, ONTARIO, 13 décembre 2023 /PRNewswire/ -- BlackBerry Limited (NYSE: BB; TSX: BB) a annoncé aujourd'hui la nomination de John J. Giamatteo en tant que nouveau président-directeur général et membre du conseil d'administration, avec effet immédiat. Richard (Dick) Lynch, qui occupe le poste de président-directeur général par intérim depuis le 4 novembre 2023, restera président du conseil d'administration. La société a également annoncé qu'elle séparerait les activités IoT et Cybersécurité. Ces dernières fonctionneront en tant que divisions entièrement autonomes. BlackBerry ne procédera plus à une introduction en bourse de l'unité IoT.

Nomination de John J. Giamatteo au poste de PDG de BlackBerry

J. Giamatteo est président de la division Cybersécurité de BlackBerry depuis octobre 2021.

Il a plus de 30 ans d'expérience à son actif auprès d'entreprises technologiques mondiales. En tant que président de la division Cybersécurité de BlackBerry, il a apporté d'importantes améliorations au portefeuille de produits, à la stratégie de commercialisation et à l'efficacité organisationnelle. Avant de travailler BlackBerry, il était président et chef des revenus chez McAfee. Avant encore, John a occupé le poste de chef d'exploitation chez AVG Technologies, l'un des principaux fournisseurs de sécurité Internet et mobile. Il a également occupé des postes de direction chez Solera, RealNetworks et Nortel Networks.

« Nous sommes ravis de nommer John au poste de PDG, alors que BlackBerry commence une période de transformation. Nous sommes en train de séparer complètement nos deux unités opérationnelles de base afin d'accroître la valeur pour les actionnaires. Son expérience de l'industrie et ses antécédents exceptionnels en matière d'équipes inspirantes et d'excellence opérationnelle signifient qu'il est bien positionné pour piloter cette transformation stratégique de BlackBerry », a déclaré Mike Daniels, président du Comité de la rémunération, des nominations et de la gouvernance du conseil d'administration de BlackBerry.

« Je suis honoré et ravi de prendre la tête de la prochaine phase de l'évolution de BlackBerry en tant que PDG. Les unités IoT et Cybersécurité de BlackBerry disposent de technologies de pointe, d'équipes exceptionnelles et d'importantes opportunités commerciales », a annoncé John J. Giamatteo. « Le conseil d'administration et moi-même sommes tout à fait d'accord sur les prochaines étapes nécessaires pour libérer la valeur de BlackBerry, et nous poursuivrons nos efforts à pleine vitesse. J'ai hâte de travailler avec toute l'équipe pour préserver notre héritage d'innovation et continuer à offrir un service exceptionnel à nos clients alors que nous atteignons nos objectifs. »

Réévaluation de l'orientation stratégique

À la suite d'une réévaluation du résultat précédemment annoncé du projet Imperium, le conseil d'administration de BlackBerry a décidé de poursuivre la séparation des activités IoT et Cybersécurité et d'en faire des divisions autonomes. La société ne procédera plus à une introduction en bourse de l'unité IoT. Le processus comprendra la séparation et la rationalisation des fonctions centralisées de BlackBerry en équipes propres à chaque unité opérationnelle, en vue de permettre à chaque division de fonctionner de façon indépendante, et de manière rentable et positive sur le plan des flux de trésorerie.

« Le conseil d'administration, avec la contribution de ses conseillers, estime qu'une séparation complète des activités IoT et Cybersécurité de BlackBerry ouvrira un certain nombre d'alternatives stratégiques qui peuvent libérer la valeur pour les actionnaires », a déclaré Dick Lynch, président du conseil d'administration de BlackBerry. « La direction est déterminée à agir rapidement pour mener à bien cette réorganisation qui permettra aux deux entreprises de se concentrer davantage sur leurs marchés respectifs ainsi que sur leur capacité à prendre des décisions rapides et flexibles. »

Pour faciliter le processus de séparation et de dimensionnement, BlackBerry en est aux dernières étapes de la sélection d'une société de conseils qui apportera son expertise et des ressources supplémentaires pour une évaluation indépendante et fondamentale.

À propos de BlackBerry

BlackBerry (NYSE: BB; TSX: BB) fournit des logiciels et des services de sécurité intelligents aux entreprises et aux gouvernements du monde entier. La société sécurise plus de 500 millions de points de terminaison, dont plus de 235 millions de véhicules. Basée à Waterloo, en Ontario, l'entreprise s'appuie sur l'IA et l'apprentissage automatique pour proposer des solutions innovantes dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité et des solutions de confidentialité des données. C'est un leader dans les domaines de la sécurité des points de terminaison, de la gestion des points de terminaison, du cryptage et des systèmes embarqués. La vision de BlackBerry est claire : assurer un avenir connecté auquel vous pouvez accorder votre confiance.

Pour plus d'informations, consultez BlackBerry.com et suivez @BlackBerry.

Contact pour les investisseurs :

Relations avec les investisseurs de BlackBerry

+1 (519) 888-7465

[email protected]

Contact pour les médias :

Relations avec les médias de BlackBerry

+1 (519) 597-7273

[email protected]

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris la loi U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Il contient notamment des énoncés concernant les plans, les stratégies et les objectifs de BlackBerry, y compris ses attentes en matière d'augmentation et d'amélioration de ses produits et services, et d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques.

Les mots « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « peut », « va », « devrait », « pourrait », « a l'intention », « croire », « cibler », « prévoir » et les expressions similaires visent à identifier ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des estimations et des hypothèses faites par BlackBerry à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs attendus. Ils s'appuient aussi sur d'autres facteurs qui, selon BlackBerry, sont appropriés dans les circonstances, y compris, mais sans s'y limiter, les attentes de BlackBerry concernant ses activités, sa stratégie, ses possibilités et ses perspectives, le lancement de nouveaux produits et services, les conditions générales du marché économique et financier, la concurrence et les attentes de BlackBerry concernant sa performance financière. De nombreux facteurs pourraient influer sur les résultats réels, les performances ou les réussites de BlackBerry exprimés ou implicites dans les énoncés prospectifs, notamment, sans s'y limiter : risques liés à la séparation proposée qui perturbe les activités de BlackBerry et qui rend plus difficile la conduite ordinaire des affaires, y compris le maintien de relations avec les clients, les partenaires intermédiaires ou d'autres tiers ; risques et incertitudes liés à la capacité de BlackBerry à effectuer une séparation complète de ses unités IoT et Cybersécurité ou à l'effectuer dans les délais prévus ; risques liés à la capacité de BlackBerry à exploiter les activités IoT et Cybersécurité sur un flux de trésorerie rentable et positif ou à augmenter la valeur pour les actionnaires ; risques abordés dans le rapport annuel de BlackBerry sur le formulaire 10-K et la section « Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements » du rapport de gestion de BlackBerry (dont des copies peuvent être obtenues à l'adresse www.sedar.com ou www.sec.gov). Tous ces facteurs doivent être pris en considération et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs de BlackBerry. Les énoncés prospectifs sont destinés à permettre aux actionnaires de BlackBerry de voir les performances et les perspectives anticipées de BlackBerry du point de vue de la direction au moment où ces déclarations sont faites. Ils sont soumis aux risques inhérents à tous les énoncés prospectifs, tels qu'ils sont décrits ci-dessus, ainsi qu'aux difficultés de prévision des résultats financiers et des performances de BlackBerry pour les périodes futures, en particulier sur des périodes plus longues, compte tenu de l'évolution de la technologie et de la stratégie de BlackBerry, de l'évolution des normes de l'industrie, de la concurrence intense et des courts cycles de vie des produits qui caractérisent les secteurs dans lesquels BlackBerry opère. Tous les énoncés prospectifs sont faits selon les conditions actuelles. BlackBerry n'a aucune intention et n'assume aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si requis par la loi applicable.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/726868/BlackBerry_Logo.jpg

13 décembre 2023 à 04:39

