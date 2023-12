BLUETTI lance la station électrique portable AC70 en Europe





STUHR, Allemagne, 13 décembre 2023 /PRNewswire/ -- BLUETTI lancera sa station électrique portable AC70 en Europe le 12 décembre ; ce produit représente un énorme bond en avant par rapport à son prédécesseur l'EB70 en termes de capacités de charge, de fiabilité de l'UPS et de fonctionnalités de contrôle des applications.

Le BLUETTI AC70 est une solution d'alimentation polyvalente pour les activités de plein air et une source d'alimentation de secours. Il peut alimenter les appareils essentiels et peut même gérer des charges résistives de 2 000 W comme des bouilloires grâce à son mode Power Lifting.

Avec deux prises de courant alternatif, deux ports USB-A, deux ports USB-C et une prise de voiture 12 V, il offre un hub d'alimentation flexible pour plusieurs appareils.

L'appareil se recharge rapidement : de 0 à 80 % de charge en seulement 45 minutes et à 100 % en 1,5 heure. Associé à des panneaux solaires, il se recharge en 2 heures pour assurer une alimentation continue en plein air.

Sa fonction UPS en 20 ms et sa compatibilité avec des batteries d'extension (B80 / B230 / B300) en font un produit adapté pour l'alimentation de secours en cas de coupure de courant.

Comparatif des stations électriques BLUETTI AC70 et EB70

L'AC70 est légèrement plus lourd que l'EB70 car il offre davantage de puissance, mais dans un format plus compact. Les principales améliorations de l'AC70 comprennent une charge plus rapide sans nécessiter d'adaptateur encombrant. Il est également compatible avec l'application BLUETTI, ce qui permet aux utilisateurs de le surveiller et de le contrôler depuis leur téléphone.

Tous deux sont équipés d'une batterie LiFePO4 longue durée, et l'AC70 offre plus de 3 000 cycles de charge avant de tomber à 80 %, bien supérieur aux 2 500 cycles de l'EB70. BLUETTI offre à l'AC70 trois ans de garantie de plus que les deux ans de l'EB70.

L'EB70 surpasse l'AC70 en ce qui concerne le nombre de prises, avec 10 prises polyvalentes, y compris un chargeur sans fil, contre seulement 7 sur l'AC70. L'EB70 dispose également d'une lumière LED intégrée qui manque à l'AC70.

Prix et disponibilité de BLUETTI AC70

Le BLUETTI AC70 sera disponible sur le site web européen de BLUETTI et sur Amazon au prix de 599 ? jusqu'au 27 décembre pour les premières commandes. Utilisez le code de réduction exclusif de BLUETTI : BLAC7020 pour bénéficier d'une réduction instantanée de 20 euros !

Pour les utilisateurs à la recherche d'options plus puissantes, la vente de Noël de BLUETTI du 11 au 25 décembre promet des économies supplémentaires. Et la solution d'alimentation ultraportable de BLUETTI, AC2A, fera ses débuts en janvier 2024.

À propos de BLUETTI

BLUETTI est déterminé à promouvoir le développement durable et les solutions d'énergie durable. En proposant des solutions de stockage d'énergie respectueuses de l'environnement pour l'intérieur et l'extérieur, BLUETTI souhaite apporter une expérience exceptionnelle à nos foyers tout en contribuant à un avenir durable pour notre planète. Cet engagement en faveur de l'énergie durable a permis à BLUETTI d'étendre sa portée à plus de 100 pays et de gagner la confiance de millions de clients dans le monde entier.

13 décembre 2023

