Trust Bank et Thales lancent la carte ?Ocean Plastic'® à Singapour





En septembre 2023, Trust, première banque en ligne de Singapour, a fêté son premier anniversaire avec plus de 600 000 clients, devenant ainsi l'une des banques en ligne à la croissance la plus rapide au monde. Avec pour objectif de minimiser son impact sur l'environnement, Trust collabore avec Thales pour proposer à ses clients singapouriens des cartes de paiement ?Ocean Plastic'®.

Conçue pour une clientèle diversifiée et soucieuse de l'environnement, la carte est composée à plus de 70% d'un matériau premium, l'Ocean Plastic® de l'ONG ?Parley for the Oceans'1, ce qui en fait l'une des cartes les plus respectueuses de l'environnement disponibles sur le marché.

Les cartes de paiement Ocean Plastic® de Thales sont fabriquées à partir de PET, un plastique utilisé dans des produits tels que des bouteilles à usage unique, récupéré dans les zones côtières polluées puis recyclé. Chaque carte contient l'équivalent d'environ une bouteille en plastique qui, si elle n'était pas collectée, menacerait des écosystèmes sous-marin vulnérables.

Les cartes sont confectionnées au plus près du client, à l'aide de la technologie de pointe de Thales au Manufacturing Competence Centre à Singapour, le plus grand centre de fabrication multi-modules du groupe Thales dans le monde. Les cartes sont également entièrement certifiées par les schémas de paiement, sur la base de processus de fabrication respectueux de l'environnement, notamment aux normes de certification ISO 14001 et 500012. Les processus mis en place par Thales permettent de minimiser l'impact environnemental de la carte à chaque étape, de la consommation des ressources au traitement des déchets de production, en passant par les émissions pendant la fabrication.

« Avec les innovations éco-responsables de Thales dans le domaine des cartes bancaires, nous sommes ravis de cette collaboration, qui donnera vie à la première carte de paiement Ocean Plastic® à Singapour. En tant que banque numérique ayant pour valeur centrale de « Construire pour durer », nous espérons continuer à être pionniers dans des solutions plus durables qui réduiront notre empreinte environnementale », a déclaré Hasan Khan, responsable des cartes de crédit et des prêts à Trust Bank.

« Thales est fier de soutenir Trust et cette offre de carte de paiement éco-responsable pour ses clients. Combinées à la technologie bancaire sans contact et à la cybersécurité de Thales, ces cartes offrent une expérience de paiement moderne et responsable, tout en aidant les clients de Trust à contribuer à la protection des océans. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec Trust dans les années à venir », a déclaré Nassir GHROUS, vice-président des services bancaires et de paiement de Thales pour l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique.

À propos de Thales

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial des hautes technologies spécialisé dans trois secteurs d'activité : Défense & Sécurité, Aéronautique & Spatial, et Identité & Sécurité numériques. Il développe des produits et solutions qui contribuent à un monde plus sûr, plus respectueux de l'environnement et plus inclusif.

Le Groupe investit près de 4 milliards d'euros par an en Recherche & Développement, notamment dans des domaines clés de l'innovation tels que le quantique, le Edge computing, la 6G et la cybersécurité.

Thales compte 77 000 collaborateurs répartis dans 68 pays. En 2022, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 17,6 milliards d'euros.

À propos de Trust Bank

Trust Bank Singapore Limited (Trust) est soutenue par la Standard Chartered Bank et le groupe FairPrice. Spécifiquement conçue et développée pour Singapour, Trust veut établir une nouvelle norme en matière de banque numérique pour les consommateurs, en combinant ça avec les meilleures récompenses du marché sur les dépenses quotidiennes au sein du vaste réseau de FairPrice à travers l'île.

Trust a été bien reçu lors de son lancement en septembre 2022, avec 100 000 clients inscrits au cours de ses dix premiers jours. Sa base de clients a dépassé les 600 000 en un an, représentant environ 12 % du marché potentiel à Singapour et en faisant l'une des banques numériques à la croissance la plus rapide au monde.

Les actionnaires de Trust sont la Standard Chartered Bank (Singapore) Limited (« SCBSL ») et BetaPlus, une société holding appartenant à NTUC Enterprise et au groupe FairPrice. SCBSL et BetaPlus détiennent respectivement 60 % et 40 % du capital social émis et libéré de Trust.

1 ?Parley for the Oceans' est le réseau mondial où créateurs, penseurs et leaders se réunissent pour sensibiliser à la beauté et à la fragilité des océans et collaborer dans le cadre de des projets qui pourraient mettre fin à leur destruction.

2 ISO 14001 s'intéresse à la consommation de ressources, de la gestion des déchets et de la pollution, tandis que l'ISO 50001 vise à réduire la consommation d'énergie.

13 décembre 2023 à 02:05

