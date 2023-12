Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 13 décembre 2023





QUÉBEC, le 12 déc. 2023 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 13 décembre 2023. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Conseil des ministres

Heure : 12 h 00

Lieu : Salle du Conseil

Édifice Honoré-Mercier

Cérémonie de signature de la Déclaration de réciprocité concernant le nouveau partenariat entre le gouvernement du Québec et les gouvernements de proximité

Heure : 16 h 00

Lieu : Salon Rouge

Assemblée nationale du Québec

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné du ministre des Finances, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et député de Groulx, M. Eric Girard, de la ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, et de l'adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et député de Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard.

Les journalistes, caméras et photographes qui souhaitent assister à l'événement doivent s'inscrire auprès de M. Ewan Sauves à [email protected].

