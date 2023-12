AVIS AUX MÉDIAS - Les usines de papier du Saguenay sont-elles en danger??





SAGUENAY, QC, le 12 déc. 2023 /CNW/ - La FIM-CSN s'inquiète des plans de Paper Excellence, propriétaire depuis un an des usines papetières de Kénogami et d'Alma. On ne peut malheureusement pas exclure la vente à Hydro-Québec des barrages et des centrales privés qui assurent une stabilité à ces deux sites industriels depuis de très nombreuses années.

Quand :

13 décembre, 10 h

Qui :

Gilles Vaillancourt , président du Syndicat national des travailleurs et travailleuses des pâtes et papiers de Kénogami-CSN

Jean-Pierre Rivard, président du Syndicat national des travailleurs et travailleuses des pâtes et papiers d'Alma -CSN

Louis Bégin, président de la FIM-CSN

Marie-Pier Ouellet , vice-présidente du Conseil central du Saguenay-Lac-Saint-Jean-CSN

Où :

Bureau syndical de l'usine de Kénogami

1954 rue Bergeron, Jonquière

Pour des images, l'usine est à proximité au 3750 rue De Champlain

À propos

La CSN est composée de près de 1600 syndicats et regroupe quelque 330?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

La Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) rassemble plus de 30?000 travailleuses et travailleurs réunis au sein de 320 syndicats, partout au Québec. Elle représente notamment les usines de Kénogami et d'Alma.

Le Conseil central des syndicats nationaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean-CSN regroupe quelque 160 syndicats de la région et représente 16?000 membres issus de tous les secteurs d'activité.

12 décembre 2023 à 16:01

