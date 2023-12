Dernière étape de la mise en service de Panda High Plains Hemp Gin, la plus grande installation industrielle de transformation du chanvre de l'hémisphère occidental





Panda Biotech a annoncé aujourd'hui que la construction de ses bâtiments est maintenant terminée, et que le processus officiel de mise en service de son projet Panda High Plains Hemp Gintm (« Panda Hemp Gin ») avait commencé au début du quatrième trimestre. Ce processus de mise en service marque la dernière étape avant le début des opérations commerciales qui aura lieu au premier trimestre 2024 sur le site de Wichita Falls, au Texas, d'une superficie de 500?000 pieds carrés. Le site de Panda Hemp Gin traitera dix tonnes de chanvre industriel par heure pour produire de la fibre de qualité textile, de l'andain, un mélange d'andain à fibres courtes et un coproduit riche en nutriments qui sera transformé en granulés. L'installation devrait être le plus grand centre de décortication du chanvre de l'hémisphère occidental et l'un des plus importants au monde.

« Chaque élément de la ligne de production de Panda Hemp Gin, y compris les trois miles de lignes à conduites pneumatiques aériennes, le raffinage, le mélange, la cotonnisation mécanique, l'ensachage et le stockage de l'andain, la mise en balles, et plus encore, doit être démarré, vérifié, équilibré et mis en service individuellement », a confié Scott Evans, vice-président exécutif de Panda Biotech. « Actuellement, tous les équipements sont amenés sur la ligne individuellement avant d'être officiellement mis en service. »

Utilisant uniquement des sources d'énergie renouvelable, le processus d'ingénierie et de production de Panda Hemp Gin a été certifié écologique par la Mid-South Engineering Company, conformément aux principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Market Association. Panda Biotech a également travaillé en partenariat avec Oritain, une société de traçabilité scientifique, pour mettre sur le marché le chanvre le plus traçable cultivé à 100 % aux États-Unis.

Par ailleurs, Panda Biotech procède activement à la signature de contrats avec des producteurs afin de cultiver du chanvre pour la saison 2024, et achète des fibres de chanvre déjà récoltées ou transformées. L'entreprise a récemment dévoilé un programme inégalé de paiement à la culture pour les producteurs qui souhaitent démarrer la culture de chanvre Panda. Signe de l'engagement et de la promesse de Panda à l'égard de la communauté agricole, les producteurs de Panda reçoivent également des semences testées et éprouvées sans frais, ce qui atténue le risque qu'ils peuvent assumer. La culture du chanvre présente des avantages considérables, car il s'agit d'une excellente culture de rotation qui assainit le sol et offre une marge compétitive. Les personnes désireuses d'en savoir plus sont invitées à remplir le formulaire de demande de renseignements destiné aux producteurs, qui se trouve sur le site pandabiotech.com.

À PROPOS DE PANDA BIOTECH

Basée à Dallas, au Texas, la société privée Panda Biotech, LLC est une pionnière dans le secteur émergent de la fibre de chanvre industrielle et de l'andain aux États-Unis. La direction exécutive de Panda Biotech possède une vaste expérience dans le développement, le financement, la construction et l'exploitation d'installations infrastructurelles à grande échelle dans le domaine de l'énergie propre. La société a mené à bien à ce jour 22 projets, représentant environ 12 milliards USD de capitaux investis, et elle développe actuellement un site industriel à grande échelle de transformation du chanvre. Le premier projet de Panda, Panda High Plains Hemp Gintm LLC (Panda Hemp Gin), constitue un partenariat avec Aka-Ag, LLC, une filiale à 100 % du Fonds de croissance de la tribu indienne des Utes du Sud (Southern Ute Indian Tribe Growth Fund). Le site est situé à Wichita Falls, au Texas. Il s'agira de la plus grande installation de transformation du chanvre de l'hémisphère occidental. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.pandabiotech.com et suivre @pandabiotech sur Instagram, Twitter ou LinkedIn.

12 décembre 2023 à 15:20

