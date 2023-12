Travaux exploratoires sur l'aire de jeu du Stade olympique





MONTRÉAL, le 12 déc. 2023 /CNW/ - Le Parc olympique procède actuellement à des travaux exploratoires sur l'aire de jeu du Stade, lesquels nécessitent le retrait de son terrain synthétique, dans le cadre des différentes étapes visant à élaborer le dossier d'affaires pour le projet de remplacement de la toiture du Stade olympique. La durée et la complexité des travaux rendent donc l'enceinte inutilisable.

Cette série de travaux est nécessaire pour répondre aux exigences du dossier d'affaires. Les travaux exploratoires qui seront réalisés incluent notamment des analyses de conception, d'ingénierie et d'architecture, des relevés, des carottages, des inspections, de même que l'entretien préventif du système de drainage de l'enceinte. Les gradins mobiles seront également démantelés au cours des prochaines semaines.

Par conséquent, en attendant la décision sur le projet de remplacement de la toiture, le Parc olympique doit ajuster sa programmation de manière responsable pour limiter les perturbations pour ses partenaires. Toutes ses équipes sont actuellement mobilisées et travaillent en étroite collaboration avec les partenaires affectés par ces travaux. Les démarches entreprises par le Parc olympique pour revoir son calendrier d'événements ne présument en rien de la décision du gouvernement du Québec dans ce dossier.

«?Nous sommes conscients des répercussions de cette décision, mais nous avons la responsabilité de poser les gestes requis auprès de nos partenaires, dont le CF Montréal,?pour minimiser les conséquences de l'inaccessibilité temporaire du Stade », explique Michel Labrecque, président-directeur général du Parc olympique. « Nous travaillons étroitement avec les promoteurs concernés afin de les accompagner dans la recherche d'alternatives. »

À propos du Parc olympique

Créée le 1er novembre 2020, la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique (SDMVPO), « Parc olympique », remplace et modernise la mission de la Régie des installations olympiques (1975-2020). La SDMVPO a le double mandat de développer, gérer, promouvoir et exploiter ses installations en plus de mettre en valeur son patrimoine et son héritage olympique.

Le Parc olympique gère cinq actifs principaux : le Stade olympique, plus vaste amphithéâtre au pays, la Tour de Montréal, plus haute tour inclinée au monde, le Centre sportif, principal centre aquatique au Canada, l'Esplanade et les aires extérieures, haut lieu de rassemblement et d'événements de la métropole, ainsi que le plus grand stationnement automobile souterrain au pays.

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit à la fois pour la présentation des Jeux d'été de 1976 et comme lieu de résidence du club de baseball les Expos de Montréal (1977-2004). Depuis son inauguration, il a été l'hôte de plusieurs milliers d'événements sportifs, culturels, sociaux, civiques et grand public, façonnant ainsi l'histoire événementielle du Québec, avec plus de cent millions de visiteurs depuis son inauguration. Près de cinquante ans après sa construction, le Parc olympique s'inscrit comme un site arborant une valeur patrimoniale incontestable, notamment sur les plans historique, emblématique, architectural et urbain.

