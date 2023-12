PPG ouvre en France un centre de soutien aux applications représentant un investissement de 17 millions USD





PPG (NYSE : PPG) a annoncé aujourd'hui l'ouverture à Toulouse (France) d'un centre de soutien aux applications (ASC, pour Application Support Center) dédié au secteur aérospatial. Représentant un investissement de 17 millions USD, le site offre des capacités de remplissage et d'emballage de matériaux aérospatiaux ? notamment des revêtements et des produits d'étanchéité ? pour une large gamme d'avions, ainsi que des services d'assistance technique et un laboratoire. La localisation stratégique de l'ASC Toulouse permet à l'entreprise d'effectuer plus rapidement les livraisons destinées aux clients de l'aérospatiale du sud de l'Europe et d'Afrique du Nord.

« Pour l'industrie aérospatiale, PPG est un fournisseur essentiel, notamment de produits technologiquement avancés, a déclaré François Buehlmann, directeur général de PPG Aerospace, EMEA. Ce nouveau site améliorera considérablement notre réactivité et nos capacités d'assistance au client, tout en nous permettant de qualifier nos matériaux exclusifs plus tôt dans le cycle de développement de produits. »

Équipé d'un laboratoire de développement de matériaux aérospatiaux, l'ASC Toulouse comprend également une zone de mélange des couleurs pour les revêtements et une cabine de pulvérisation pour la formation pratique aux applications de peinture. Il abrite également des chaînes de remplissage pour les kits de retouche, une cellule d'inspection des objets transparents, des capacités d'emballage personnalisé pour les produits tiers, des ressources de gestion des produits chimiques et un centre de service client. Il s'agit du 17e ASC de PPG dans le monde.

« Nous sommes ravis de fournir cet accès pratique à nos produits et services aérospatiaux tout en renforçant notre investissement en France, a déclaré Dan Korte, vice-président senior de PPG Aerospace. Cette nouvelle installation étend notre empreinte mondiale et soutient le secteur alors que les voyages internationaux poursuivent leur reprise. »

CATÉGORIE : Aérospatial

12 décembre 2023 à 14:25

