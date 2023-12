Le portefeuille d'Adani enregistre la plus forte croissance jamais enregistrée de l'EBITDA, avec un bond de 47 % en glissement annuel au premier semestre de l'exercice 24, et franchit la barre des 43 000 Cr.





Adani Portfolio a publié aujourd'hui sa mise à jour semestrielle sur ses performances financières. Le portefeuille d'activités intégrées, axé sur le renforcement du développement de l'infrastructure en Inde, a enregistré une forte performance dans toutes ses entreprises. Les flux de trésorerie substantiels issus de ces activités posent les bases d'une croissance future durable.

« L'incubation continue d'être une réussite avec les aéroports, l'hydrogène vert et d'autres actifs en incubation émergeant avec force et contribuant désormais à près de 8 % de l'EBITDA du portefeuille. », a déclaré Jugeshinder (Robbie) Singh, directeur financier du groupe. « Le portefeuille a résisté à l'épreuve du temps et a un historique de croissance considérable malgré les défis macroéconomiques et autres. »

Points forts du premier semestre de l'exercice 2024 :

Au cours du premier semestre de l'exercice fiscal 2024, le portefeuille d'Adani a affiché des performances financières impressionnantes tout en renforçant son profil de crédit.

Faits saillants financiers :

Pendant la période, le niveau d'EBITDA du portefeuille s'est élevé à 43 688 crores de roupies (5,3 milliards de dollars américains), soit une hausse de 47 % par rapport à l'année précédente. Cette croissance a surpassé la trajectoire historique du taux de croissance annuelle composée (CAGR) du portefeuille, qui était de 26,3 % sur cinq ans.

Il convient de noter que l'EBITDA du premier semestre de l'exercice 24 a dépassé celui de l'exercice 22 pour l'ensemble de l'année. Par ailleurs, l'EBITDA en glissement annuel est notamment proche du triple de l'EBITDA de l'exercice 19.

La croissance a été stimulée par les performances impressionnantes des activités principales d'infrastructure, qui ont progressé de 52 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 37 379 crores de roupies (4,5 milliards de dollars américains), contribuant à 86 % de l'EBITDA total. Ces activités comprennent les services publics (Adani Green Energy, Adani Energy Solutions, Adani Power et Adani Total Gas), le transport (Adani Ports & SEZ) et d'autres activités d'infrastructure (celles en incubation par Adani Enterprises ? fabrication intégrée d'hydrogène vert, aéroports et routes). Cette expansion reflète les investissements ciblés du portefeuille dans le développement de l'infrastructure, qui produisent des résultats notables. Les initiatives stratégiques de l'AEL pour renforcer son portefeuille d'infrastructures sont en phase avec la demande croissante d'infrastructures durables et solides en Inde et au-delà.

Faits saillants majeurs par secteur d'activité :

L'incubation sous Adani Enterprises continue de progresser, avec des actifs contribuant à 8 % de l'EBITDA global. Le nouveau secteur de fabrication intégrée d'hydrogène vert à moindre coût a enregistré une croissance du chiffre d'affaires de 212 % par rapport à l'année précédente et un EBITDA 10 fois supérieur au précédent. Le secteur des aéroports sous Adani Enterprises a connu une croissance de 29 % en ce qui concerne le nombre de passagers au premier semestre, entraînant ainsi une croissance du chiffre d'affaires de 42 %.

Le secteur du ciment (Ambuja & ACC) bénéficie régulièrement des avantages de synergie en termes de coûts et d'opérations du portefeuille. Par exemple, l'EBITDA du premier semestre de l'exercice 2024 pour cette activité a plus que doublé par rapport à l'année précédente sur la base d'une croissance du volume à un chiffre.

L'activité renouvelable d'Adani Green Energy a enregistré une croissance de l'EBITDA de 76 % en glissement annuel, atteignant pour la première fois un EBITDA de 8 325 Cr INR (1 milliard USD) sur la base des douze derniers mois.

Autre étape importante pour Adani Ports & SEZ, la croissance des volumes de fret domestique a dépassé la barre des 200 millions de tonnes métriques pour la première fois en l'espace de six mois. Cette réalisation a permis à l'activité portuaire de croître à un rythme plus de deux fois supérieur à la croissance globale du volume de fret en Inde.

À propos du portefeuille Adani

Le groupe Adani, dont le siège social se trouve à Ahmedabad, en Inde, est le portefeuille d'entreprises diversifiées le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide en Inde. Il a des intérêts dans les secteurs suivants : la logistique (ports maritimes, aéroports, logistique, exportations et transport ferroviaire), les ressources, la production et la distribution d'électricité, les énergies renouvelables, le gaz et les infrastructures, l'agroalimentaire (produits de base, huile comestible, produits alimentaires, entrepôts frigorifiques et silos à grains), l'immobilier, les infrastructures de transport public, la finance des consommateurs et la Défense, entre autres secteurs. Adani doit son succès et sa position de leader à sa philosophie fondamentale de « construction de la nation » et de « croissance dans la bonté », un principe directeur pour une croissance durable. Le groupe s'engage à protéger l'environnement et à améliorer les communautés par le biais de ses programmes de RSE basés sur les principes de durabilité, de diversité et de valeurs partagées. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.adani.com.

12 décembre 2023 à 14:20

