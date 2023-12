Neil Aaronson et Henry Foster, nommés co-présidents de Hilco Global, une holding de premier plan mondial spécialisée dans les services financiers diversifiés





NORTHBROOK, Illinois, 12 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Hilco Global, une entreprise spécialisée dans les services financiers diversifiés, l'investissement et la gestion d'actifs, a annoncé aujourd'hui la nomination de deux dirigeants issus des sociétés opérationnelles de Hilco au rôle de co-présidents de la société holding.

Les nouveaux co-présidents, Neil Aaronson et Henry Foster, jouissent tous deux d'une longue expérience en tant que leaders au sein de la société mondiale de services financiers diversifiés, Hilco Global. Ils ont tous deux contribué à la création d'importantes entités commerciales au sein de Hilco, en occupant respectivement les postes de PDG de Hilco Real Estate et Hilco Capital. Dans leurs nouvelles fonctions de co-présidents, ils seront directement responsables envers Jeffrey Hecktman, fondateur et PDG de la société mère, Hilco Global.

Lors de l'annonce, M. Hecktman a commenté : « Cette nomination marque une étape cruciale dans la délégation de responsabilités de gestion globale à une nouvelle génération de dirigeants, qui nous accompagneront dans la poursuite de la croissance et de l'expansion de notre plateforme de services financiers de manière innovante et stimulante ». M. Hecktman a souligné que MM. Aaronson et Foster conserveront leurs rôles actuels en tant que directeurs généraux de Hilco Real Estate et Hilco Capital, tout en ajoutant les responsabilités de co-président à leurs fonctions existantes. Il a également ajouté que « Neil et Henry incarnent tous deux l'étendue des talents exceptionnels et des leaders que Hilco a attirés et formés au cours des 37 dernières années, dirigent chacune des plus de 20 unités opérationnelles de manière exemplaire ».

John Chen, qui a assumé les fonctions de président et directeur de l'exploitation pendant sept ans, continuera d'exercer ses responsabilités actuelles en tant que directeur de l'exploitation et occupera désormais le poste de vice-président du conseil d'administration de la société holding, selon M. Hecktman. Ce dernier a expliqué que « John se concentrera sur la gestion de nos besoins opérationnels croissants, alors que nous élargissons notre plateforme axée sur les solutions holistiques et que notre effectif mondial dépasse désormais les 800 personnes ».

La société a précisé que M. Aaronson dirigera ses efforts vers les activités actuelles et futures de Hilco aux États-Unis, au Mexique et en Amérique du Sud. De son côté, M. Foster se focalisera sur les opérations de Hilco en Europe, au Canada et en Australie.

En qualité de coprésidents, leur mission consistera à stimuler la croissance de la plateforme opérationnelle Hilco Global en agissant en tant que partenaires commerciaux stratégiques pour les plus de 20 sociétés opérationnelles Hilco. Ils seront responsables de la mise en oeuvre d'initiatives stratégiques à l'échelle de l'entreprise et favoriseront l'intégration commerciale inter-plateforme en collaboration. Ils rejoindront également le comité d'investissement de la société.

Neil Aaronson se distingue en tant que leader dynamique et négociateur chevronné, ayant activement participé à des acquisitions, des cessions, des investissements et des transactions d'envergure dans divers domaines tels que l'immobilier, la restauration, l'industrie, l'hôtellerie et les bureaux. Doté d'une vaste expérience couvrant tous les aspects de l'immobilier commercial, il a joué un rôle essentiel dans la réalisation de transactions totalisant plus de 4 milliards de dollars au cours de sa carrière.

Sa collaboration avec Hilco Global a débuté en 2007, lorsqu'il a rejoint l'entreprise en tant que vice-président exécutif de la société de portefeuille. À ce poste, il était responsable de la structuration et de la supervision des transactions majeures. En 2008, Neil a assumé le rôle de directeur général de Hilco Real Estate. Avant de rejoindre Hilco, il a occupé le poste de vice-président principal du développement commercial au sein de Cendant Corporation, une société cotée en bourse. À ce titre, il a supervisé les fusions, acquisitions et investissements dans les secteurs de l'hôtellerie et de la multipropriété de la société. Auparavant, il a dirigé le groupe de développement stratégique de Cendant en tant que vice-président, jouant un rôle prépondérant dans les acquisitions sur l'ensemble de la plateforme des sociétés Cendant. Neil Aaronson a également exercé la fonction de banquier d'affaires associé chez ING Barings, où il s'est occupé de l'analyse et des négociations d'acquisitions, de cessions et de financements pour diverses entreprises publiques et privées.

Henry Foster a assumé la fonction de directeur général de Hilco Capital, supervisant les opérations de la société au Royaume-Uni, en Europe, en Australie et au Canada. Son parcours au sein de Hilco a débuté en 2007, occupant divers postes avec des responsabilités croissantes avant d'être nommé à la tête de l'entreprise.

En tant que PDG, Henry Foster, aux côtés de l'équipe de Hilco Capital, a dirigé le développement des activités d'investissement financier et de conseil de la société au Royaume-Uni et au Canada, tout en étendant sa présence en Europe et récemment en Australie. Par ailleurs, l'entreprise a élargi son champ d'activité à plusieurs secteurs en dehors de la vente au détail, notamment l'industrie manufacturière et l'ingénierie. Plus récemment, Henry a supervisé la croissance de l'activité de prêt de Hilco Capital, qui a fourni des facilités d'une valeur totale d'environ 300 millions de livres sterling au cours des quatre dernières années. Avant de rejoindre Hilco, Henry était expert-comptable au sein d'une grande société de services professionnels, où il conseillait les prêteurs, les entreprises et d'autres parties prenantes en situation de redressement.

À propos de Hilco Global : Hilco Global (http://www.hilcoglobal.com/) est une société privée spécialisée dans les services financiers diversifiés, se positionnant en tant que principale autorité mondiale pour maximiser la valeur des actifs, que ce soit pour des entreprises prospères ou en difficulté. Les services financiers de Hilco Global se distinguent par une approche unique combinant une restructuration approfondie et des investissements primordiaux. L'entreprise offre des solutions sur mesure aux entreprises sous-évaluées et à fort potentiel, visant à résoudre des situations complexes et stressantes tout en améliorant la valeur à long terme de ces entreprises.

Fonctionnant comme une société holding, Hilco Global regroupe plus de vingt unités commerciales spécialisées dédiées à aider les entreprises à évaluer la valeur de leurs actifs et, le cas échéant, à les monétiser. Avec près de quarante ans d'expérience fructueuse en tant que conseiller, agent, investisseur et/ou principal dans diverses transactions, la société gère actuellement un portefeuille d'actifs s'élevant à 3 milliards de dollars. Basée à Northbrook, dans l'Illinois, Hilco Global compte 800 professionnels opérant sur les cinq continents, avec des bureaux aux États-Unis à Boston, Detroit, Chicago, New York, Philadelphie, et à l'international en Australie, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Mexique et dans toute l'Asie.

