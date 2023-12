Les agent(e)s de bord du Canada lancent la série Les Douze Jours de travail non payé à l'approche de la période occupée des Fêtes.

Le syndicat des agent(e)s de bord du Canada lance une série intitulée Les Douze Jours de travail non payé pour marquer l'arrivée de la période occupée que représentent les Fêtes. Il souhaite ainsi mettre en lumière toutes les tâches que ses membres...

WestJet a célébré aujourd'hui le début du service entre la belle île de Bonaire et Toronto, avec le départ du vol WS2550 à 10 h 10 HE. WestJet, qui accroît ses options de voyage d'agrément en partance de l'est du Canada, sera la seule compagnie...