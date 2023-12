ExaGrid reconnue par le Gartner® Market Guide for Enterprise Backup Storage Appliances (Guide du marché pour les appliances de stockage de sauvegarde d'entreprise)





ExaGrid®, la seule solution de stockage de sauvegarde hiérarchisé du marché, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait été désignée comme représentant fournisseur dans le Gartner Market Guide for Enterprise Backup Storage Appliances de novembre 2023.

Les organisations peuvent utiliser un guide de marché pour comprendre comment le statut d'un marché émergent s'harmonise avec les plans d'avenir. En outre, Gartner ayant publié plus de 100 notes de recherche sur les guides de marché, les chefs de file en informatique et en stratégie peuvent obtenir une vue d'ensemble de nombreux marchés, notamment les marchés matures et les plus petits marchés, dans un format facile à lire.

Points saillants du rapport Market Guide for Enterprise Backup Storage Appliances1 :

Les appliances de stockage de sauvegarde d'entreprise sont des appliances de stockage optimisées dans le but premier de stocker des données de sauvegarde.

En outre, pour leurs sauvegardes, de plus en plus d'entreprises préfèrent les appliances de stockage de sauvegarde d'entreprise au stockage interne ou au stockage externe polyvalent en raison de leur facilité d'utilisation.

Les appliances de stockage de sauvegarde cibles peuvent être optimisées pour fonctionner en synchronisation avec les applications de sauvegarde afin d'assurer l'immuabilité, l'efficacité du stockage, la sécurité et la rapidité de l'acquisition et de la restauration.

« C'est un honneur pour nous d'être reconnus dans ce guide de marché, qui comprend les fournisseurs du marché des appliances de stockage de sauvegarde d'entreprise et contribue à informer les organisations lorsqu'il convient d'utiliser des appliances de stockage de sauvegarde plutôt que d'autres types de stockage », a déclaré Bill Andrews, président et CEO d'ExaGrid.

« La mission d'ExaGrid est de résoudre les problèmes auxquels les entreprises sont confrontées en matière de sauvegarde. Notre solution Tiered Backup Storage est là pour cela, car elle offre des performances d'intégration et de restauration de sauvegarde rapides, des fonctions de sécurité complètes, un niveau non orienté réseau (air gap à plusieurs niveaux) avec des suppressions différées et des objets de données immuables pour la récupération des ransomwares, une architecture Scale-out pour une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe à mesure que les données augmentent, une intégration avancée utilisant les principales applications de sauvegarde et un support client de premier plan », a déclaré M. Andrews.

1 Gartner, « Market Guide for Enterprise Backup Storage Appliances », 16 novembre 2023, Chandra Mukhyala.

À propos d'ExaGrid

Le système de stockage de sauvegarde hiérarchisé que fournit ExaGrid comporte une zone d'application unique sur cache disque, un référentiel de conservation à long terme et une architecture Scale-out. La zone d'application d'ExaGrid permet d'obtenir les sauvegardes, les restaurations et les récupérations de machines virtuelles instantanées les plus rapides. Le référentiel de conservation est associé au coût de conservation à long terme le moins élevé. L'architecture expansive d'ExaGrid intègre des appliances complètes et garantit une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe à mesure que le volume de données augmente, éliminant ainsi la nécessité de coûteuses mises à niveau par chariots élévateurs et l'obsolescence des produits. ExaGrid propose la seule approche de stockage de sauvegarde à deux niveaux avec un niveau non orienté réseau, des suppressions différées et des objets immuables à récupérer après une attaque par rançongiciel.

ExaGrid dispose de points de vente physiques et d'ingénieurs systèmes d'avant-vente dans les pays suivants : Argentine, Australie, Benelux, Brésil, Canada, Chili, CEI, Colombie, République tchèque, France, Allemagne, Hong Kong, Inde, Israël, Italie, Japon, Mexique , Pays nordiques, Pologne, Portugal, Qatar, Arabie saoudite, Singapour, Afrique du Sud, Corée du Sud, Espagne, Turquie, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis et dans d'autres régions.

Rendez-vous sur exagrid.com ou rejoignez-nous sur LinkedIn. Découvrez ce que nos clients ont à dire sur leurs propres expériences avec ExaGrid et apprenez pourquoi ils passent maintenant beaucoup moins de temps sur le stockage de sauvegarde dans les success stories de nos clients. ExaGrid est fière de son score NPS de +81 !

12 décembre 2023 à 12:55

