Lancement de la vidéo « Tainan 400 », qui marque le début de l'odyssée culturelle de Taïwan vers le prochain siècle





À partir de 2024, une série d'événements débuteront dans la ville de Tainan pour célébrer les quatre siècles de l'histoire de la ville de Tainan. Le gouvernement de la ville de Tainan a tenu une conférence de presse le 7 décembre, pour la présentation inaugurale de la vidéo « Past, Present, Surprise ». Cet événement a marqué le début officiel de la célébration de « Tainan 400 », qui invite les habitants et les voyageurs du monde entier à explorer Tainan et à découvrir les innovations tournées vers l'avenir de cette ville ancienne.

Le directeur général du Bureau des affaires culturelles de la ville de Tainan, Hsieh Shih-yuan, a fait remarquer que la vidéo démarre par des images des champs de sel de Qigu, qui symbolisent la convergence des diverses communautés attirées par l'étendue de la mer. La culture, tout comme la cristallisation du sel, joue un rôle déterminant dans la progression de Tainan en tant que centre culturel estimé de Taïwan. Les images conduisent le spectateur à travers les sites anciens de Tainan, notamment les champs de sel, les portes de la ville, le temple Shuixian et les marchés traditionnels séculaires, tout en intégrant des éléments contemporains (musique, danse et défilés de mode) afin de dépeindre la fusion harmonieuse entre la riche histoire de la ville et sa modernité. Les portes illuminées placées à l'entrée des champs de sel et les portes de la ville soulignent les efforts continus de Tainan pour entretenir sa culture locale distinctive, qui associe tradition et innovation.

Le maire Huang Wei-che a expliqué que pendant l'ère des grandes découvertes en 1624, l'île de Taïwan est devenue un centre de convergence et qu'une forteresse hollandaise a été construite au sein de ce qui est aujourd'hui la ville de Tainan. C'est cette date qui sert de point de départ à la série des festivités « Tainan 400 ». Au cours de ces 400 années passées, les divers groupes ethniques et les diverses cultures ont connu des conflits et des fusions. Le maire a ajouté : « À l'approche de 2024, nous jetons un regard sur l'histoire et nous penchons sur notre passé colonial afin d'imaginer notre réponse aux époques futures et d'établir les bases culturelles du prochain siècle. »

Située dans le sud de Taïwan à environ 90 minutes en train à grande vitesse de Taipei, Tainan est l'une des plus anciennes villes de la nation insulaire et a longtemps été considérée comme la capitale culturelle du pays. Elle est également réputée pour sa scène gastronomique ainsi que pour sa riche histoire culturelle et religieuse.

12 décembre 2023 à 12:05

