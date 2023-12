Le gouvernement fédéral investit dans la longévité du service de trolleybus à Metro Vancouver





VANCOUVER, BC, le 12 déc. 2023 /CNW/ - Un projet réalisé à Metro Vancouver permettra de prolonger de 30 à 60 ans la durée de vie des infrastructures aériennes des trolleybus grâce à un investissement conjoint de plus de 26,6 millions de dollars du gouvernement fédéral, de Vancouver et de TransLink.

Annoncé par le ministre Terry Beech, le ministre Rob Fleming, le maire Ken Sim et le PDG de TransLink, Kevin Quinn, ce projet consiste à entretenir les infrastructures aériennes des trolleybus, qui relient les trolleybus aux câbles aériens, ainsi qu'à assurer la longévité du service de trolleybus à Vancouver et à Burnaby.

Le service de trolleybus fait partie intégrante du réseau de transport en commun à zéro émission depuis 75 ans à Metro Vancouver. Les trolleybus remplacent les autobus diesel conventionnels, ce qui permet d'éviter chaque année plus de 18 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre (GES), et offrent une option de transport en commun propre dans la région. Il est essentiel de remplacer les vieilles composantes pour maintenir les infrastructures en bon état et permettre aux trolleybus de circuler dans les rues.

Le financement permettra de remplacer divers éléments qui constituent les infrastructures aériennes des trolleybus, notamment jusqu'à 600 perches de trolley en acier, environ 60 km de fil de roulement et jusqu'à 6 000 m de câble souterrain. On remplacera également d'autres composantes, comme les ensembles de commutateurs, et les pièces de suspension et de roulement.

Le projet s'inscrit dans le cadre de la vision des maires de Metro Vancouver, du plan d'investissement de TransLink et des objectifs environnementaux communs en veillant à ce que les infrastructures en place répondent aux exigences de qualité et de sécurité afin de soutenir l'utilisation du service de trolleybus et de réduire les émissions de GES. Cet investissement dans le transport en commun aidera également à rendre ces collectivités plus inclusives et à améliorer la qualité de vie des usagers de ces services en leur permettant de se déplacer plus facilement.

Citations

« Tandis que nous nous efforçons d'atteindre l'objectif de carboneutralité d'ici 2050, le gouvernement fédéral reste déterminé à soutenir les projets qui nous rapprochent un peu plus de cet objectif. Investir dans l'entretien des infrastructures aériennes des trolleybus, c'est investir dans la longévité et la fiabilité du service de trolleybus. Non seulement les trolleybus relient les résidents de Metro Vancouver, mais ils contribuent grandement à la réalisation de nos objectifs de réduction des émissions. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour améliorer la qualité de vie des Canadiens et accomplir des progrès tangibles vers l'atteinte de nos objectifs climatiques. »

L'honorable Terry Beech, ministre des Services aux citoyens et député de Burnaby-Nord--Seymour, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« En plus de permettre de maintenir les services municipaux, cet investissement permet également de préserver un élément important de l'histoire et du patrimoine de Metro Vancouver. Grâce au renouvellement des infrastructures aériennes des trolleys, on peut prolonger de six décennies la durée de vie utile de ce système. Ces fonds nous permettront de revitaliser le réseau de transport en commun et de contribuer ainsi à notre progression moderne vers la décarbonisation, de manière à bâtir une collectivité sûre, propre et saine. »

Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien et député de Vancouver Granville

« Les résidents de Metro Vancouver bénéficient depuis des décennies d'un accès à des trolleybus à zéro émission. Depuis que les trolleybus ont fait leur apparition, nous avons vu nos collectivités croître, tout comme notre besoin de disposer d'infrastructures de transport en commun abordables, efficaces et écologiques. Grâce à ce financement, nous pourrons continuer à offrir des solutions de transport en commun respectueuses de l'environnement pour les générations à venir. »

L'honorable Rob Fleming, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la C.-B.

« Nous sommes ravis de faire cet investissement pour soutenir l'utilisation continue des trolleybus à Vancouver. Le réseau de trolleybus constitue un élément important d'une ville saine et bien reliée, et ce financement permettra aux résidents et aux visiteurs de continuer à se déplacer d'une manière fiable, sûre et durable à Vancouver. »

Ken Sim, maire de la Ville de Vancouver

« Les trolleybus de Vancouver constituent un élément emblématique de notre ville depuis plus de 75 ans, et nous sommes le seul réseau de transport en commun au Canada à exploiter un parc de trolleybus. Il est essentiel de remplacer ces infrastructures pour offrir des options de transport respectueuses de l'environnement à Metro Vancouver. Nous remercions nos partenaires gouvernementaux de continuer à nous aider à prendre des mesures en faveur du climat pour les générations futures. »

Kevin Quinn, chef des opérations de la direction de TransLink / Brad West, président du conseil des maires pour TransLink

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 13 346 206 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . La Ville de Vancouver investit 4 282 000 $ et TransLink fournit 9 064 206 $.

. La Ville de investit 4 282 TransLink fournit 9 064 206 $. Ce volet appuie la construction, le développement et l'amélioration de réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

Les investissements dans le transport en commun aident les Canadiens à se rendre là où ils doivent aller, à créer de nouveaux emplois dans les secteurs de la construction et de la fabrication, à réduire la pollution, ainsi qu'à rendre la vie plus abordable.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 49 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été annoncés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun, pour une contribution fédérale totalisant plus de 1,9 milliard de dollars et une contribution provinciale totalisant près de 3,1 milliards de dollars.

Le gouvernement fédéral investira 14,9 milliards de dollars au cours des huit prochaines années dans des services de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en fonds fédéraux permanents et prévisibles pour le transport en commun, qui seront disponibles pour soutenir des solutions de transport en commun à partir de 2026-2027.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement sans précédent de plus de 30 milliards de dollars pour des milliers de projets de transport en commun dans des collectivités d'un océan à l'autre.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

