LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL CÉLÈBRE L'INAUGURATION D'UN ENSEMBLE DE LOGEMENTS ABORDABLES À SCARBOROUGH

SCARBOROUGH, ON, le 12 déc. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et la Ville de Toronto ont souligné l'ouverture officielle de l'ensemble résidentiel Birchmount Green à Scarborough.

Salma Zahid, députée fédérale de Scarborough-Centre, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, était accompagnée d'Olivia Chow, mairesse de Toronto, et de Michael Thompson, conseiller de Scarborough-Centre, pour l'évènement.

Situé au 1236, chemin Birchmount, l'immeuble comprend 220 logements abordables et avec services de soutien. Les résidents ont également à leur disposition une grande salle de loisirs, un jardin sur le toit, une bibliothèque, une aire de jeu pour enfants, un espace de rangement pour bicyclettes et scooters, un café à vocation sociale, un marché et un espace consacré à la formation sur la santé des femmes. En plus d'être à proximité des transports en commun, l'immeuble dispose de deux bureaux pour des organismes de services de soutien. Le tout est conçu pour offrir un environnement idéal aux résidents de Birchmount Green.

Le financement de 72,4 millions de dollars de cet ensemble de logements a été annoncé en avril 2022. Il a été versé par l'intermédiaire du Fonds national de co-investissement pour le logement, un pilier clé de la Stratégie nationale sur le logement.

Les résidents ont commencé à emménager en octobre 2023.

Citations :

« L'heure est aux célébrations aujourd'hui. L'ensemble résidentiel Birchmount Green représente les réalisations de nombreuses personnes et organisations, dont le gouvernement fédéral et nos partenaires. Cette collaboration entre les principales parties prenantes du milieu communautaire et les différents ordres de gouvernement constitue la preuve qu'on peut améliorer nos collectivités en travaillant ensemble. Je souhaite aux nouveaux résidents beaucoup de bonheur dans leurs nouveaux logements. » - Salma Zahid, députée fédérale de Scarborough-Centre

« Je suis fière d'être à Scarborough aujourd'hui pour célébrer avec les nouveaux résidents de Birchmount Green l'ouverture officielle de l'immeuble. C'est le genre de communauté de soutien que nous voulons bâtir ici à Scarborough et ailleurs. Birchmount Green est un exemple de ce qui est possible lorsque le gouvernement et les fournisseurs de services et de logements sans but lucratif travaillent ensemble pour construire des logements abordables. Je suis reconnaissante aux incroyables partenaires avec lesquels nous avons eu le privilège de travailler tout au long de ce processus. Ces personnes partagent notre engagement à rendre le logement abordable, et je suis impatiente de voir d'autres communautés intégrées se développer dans toute la ville. » - Olivia Chow, mairesse de Toronto

« Birchmount Green est la preuve des progrès possibles lorsque nous répondons à la crise du logement à Toronto. Ces 220 logements ne sont pas que de simples unités individuelles, ils forment une communauté de personnes de tous les horizons - de nouveaux voisins et de futurs amis. Nous sommes reconnaissants à tous les partenaires du secteur du logement qui ont travaillé ensemble pour rendre cette communauté possible, et en particulier à Mahogany Management, qui a été le fer de lance de cette réalisation et l'a menée à bien de sa conception à son achèvement. » - Gord Perks, conseiller (Parkdale-High Park), président du comité de planification et du logement

« Scarborough est un lieu d'accueil et je suis très heureux d'inaugurer l'ensemble Birchmount Green ici aujourd'hui. Je suis ravi que Scarborough abrite cette nouvelle communauté et j'ai hâte de recevoir tous les résidents dans notre quartier. Il ne s'agira pas seulement de logements exceptionnels pour beaucoup de gens, mais aussi d'un espace communautaire et d'un lieu de rencontre où l'on pourra prendre un bon café. Car oui, il sera possible de se réunir ici au café The Social Brew, une entreprise locale, ainsi qu'au marché. » - Michael Thompson, conseiller de Scarborough-Centre

« Je suis incroyablement honoré et reconnaissant d'avoir l'occasion de travailler avec la Ville de Toronto, la Société canadienne d'hypothèques et de logement, nos incroyables partenaires de services de soutien et notre précieuse équipe d'aménagement et de construction pour fournir en temps opportun des logements abordables de haute qualité, avec services de soutien, dont nos locataires et nous-mêmes pouvons être fiers. Dès le début, nous avons travaillé avec nos partenaires fournisseurs de services et nous nous sommes concentrés sur la création d'une communauté forte et sur la promotion d'une vie active à Birchmount Green. Je ne peux imaginer une meilleure récompense. Tout ce travail d'équipe et cette passion nous ont permis d'offrir à nos locataires de magnifiques logements durables et accessibles, à temps pour les fêtes de fin d'année. » - Tim Neeb, président, Mahogany Management

Faits en bref :

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral, un plan de plus de 82 milliards de dollars qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

fait partie de la un plan de plus de 82 milliards de dollars qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Depuis la création de la SNL, le gouvernement du Canada a engagé plus de 23,89 milliards de dollars pour soutenir la production de plus de 151 803 logements et la réparation de plus de 241 133 autres. Ces mesures accordent la priorité aux personnes dont les besoins sont les plus grands, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants qui fuient la violence.

Liens connexes :

Consultez l'annonce du financement pour l'ensemble résidentiel faite le 13 avril 2022.

