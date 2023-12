Ouverture du 5e Sommet mondial des médias (Yunnan, Chine) et du 2e Forum de communication internationale du Yunnan





Plus de 300 représentants d'environ 80 institutions, dont des organes de presse, des organisations internationales et des groupes de réflexion venus de près de 30 pays et régions, se sont réunis dans le Yunnan pour le cinquième Sommet mondial des médias et le deuxième Forum de communication internationale du Yunnan, qui ont démarré le 5 décembre à Kunming, la capitale de la province du Yunnan, dans le Sud-ouest de la Chine.

Alors que la Kunming Initiative a été adoptée à l'ouverture du sommet le 5 décembre, une activité thématique intitulée "There is a lifestyle called Yunnan" a été lancée et la liste des mots tendance pour la communication internationale a été publiée par le média chinois Xinhuanet.

Conformément à l'agenda du sommet, les participants discuteront de sujets divers, notamment de la nouvelle opportunité de coopération entre les médias internationaux résultant de l'initiative des nouvelles routes de Soie, de la promotion internationale de villes prenant en exemple "There is a lifestyle called Yunnan", des échanges culturels internationaux et de l'image de marque des entreprises à l'international. Il y aura également une série de visites et d'échanges dans divers sites à Kunming.

Située dans le Sud-ouest de la Chine, la province du Yunnan est la fenêtre et la porte d'entrée de la Chine vers l'Asie du Sud-est et l'Asie du Sud. Le Yunnan est la province chinoise avec la plus grande diversité ethnique, avec 25 minorités ethniques héréditaires en plus des Chinois han.

Le Yunnan possède tous les types d'écosystèmes sur terre, à l'exception des océans et des déserts, et joue un rôle très important dans la conservation de la biodiversité en Chine et même dans le monde. Cette province est connue comme étant le "Royaume des animaux", le "Royaume des plantes" et le "Jardin du monde".

En 2021, le périple épique d'éléphants d'Asie errants dans le Yunnan, qui sont partis vers le Nord puis revenus vers le Sud, a attiré l'attention mondiale.

Aujourd'hui, le Yunnan crée le concept écologiquement vert, coloré, harmonieux, heureux, ouvert et inclusif "There is a lifestyle called Yunnan".

Lors de l'ouverture du sommet, la province du Yunnan a invité des amis de partout dans le monde à venir dans le Yunnan et à vivre l'expérience "There is a lifestyle called Yunnan" en vue d'explorer la nature magnifique, de ressentir la chaleur humaine des locaux, de profiter de l'habitat poétique, de goûter à la vie dans le Yunnan, de savourer le mode de vie du Yunnan et d'admirer les merveilles de la vie ensemble.

12 décembre 2023 à 10:55

