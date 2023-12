Porter célèbre le lancement de son premier vol vers Miami





Porter dessert maintenant cinq aéroports et sept itinéraires dans le « Sunshine State »

TORONTO, le 12 déc. 2023 /CNW/ - Porter Airlines inaugure un service quotidien aller-retour entre l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) et l'aéroport international de Miami (MIA) dans le cadre de l'expansion continue de la compagnie aérienne en Amérique du Nord.

Miami est la cinquième nouvelle destination de la Floride lancée par Porter depuis le début du mois de novembre, après Tampa, Fort Myers, Orlando et Fort Lauderdale.

Les vols entre l'aéroport Pearson de Toronto et Miami sont assurés par le nouvel avion Embraer E195-E2. L'avion de 132 places de classe économique a une configuration deux par deux sans rangée centrale.

« Porter relie les voyageurs à la ville dynamique de Miami, l'un des plus importants carrefours d'affaires et de loisirs en Amérique du Nord, déclare Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur commercial de Porter Airlines. Grâce à notre engagement à offrir une expérience économique supérieure, nos passagers arrivent frais et dispos, prêts à explorer ce que Miami a à offrir. »

« Miami représente le huitième marché américain le plus important pour les vols au départ de l'aéroport Pearson de Toronto cet hiver, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de la forte demande que nous observons pour les destinations soleil, a affirmé Kurush Minocher, directeur général, Expérience client et relations avec les compagnies aériennes, Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. Le nouveau service de Porter vers cette ville grande floridienne permettra d'offrir un meilleur choix aux passagers et plus d'occasions de profiter de vols directs. »

« Nous sommes ravis d'accueillir Porter Airlines dans le comté de Miami-Dade pour la toute première fois, et sommes impatients de servir les passagers de la compagnie aérienne à l'aéroport international de Miami, a déclaré Ralph Cutié, directeur et chef de la direction de cet aéroport de la Floride. Le Canada est déjà l'un de nos marchés touristiques à la croissance la plus rapide, et le nouveau service quotidien de Porter Airlines au départ de Toronto renforcera sans aucun doute cette relation florissante entre le Canada et Miami. »

Les passagers profitent de l'hospitalité authentique et du service primé de Porter. Grâce à l'accès à une connexion Wi-Fi gratuite et rapide, on peut rester connecté et diffuser son contenu préféré sur ses appareils personnels. Une sélection de collations de qualité supérieure ainsi que de la bière et du vin servis gratuitement dans de vrais verres sont disponibles à bord.

Les passagers qui choisissent le tarif tout inclus PorterRéserve ont droit à des sièges avec plus d'espace pour les jambes, des repas frais et sains et des cocktails de qualité supérieure, qui sont toutefois offerts à la carte à l'achat d'un billet PorterClassique.

Le nouvel itinéraire est également relié au réseau national de Porter à partir de l'aéroport Pearson de Toronto, avec des vols à destination de Calgary, d'Edmonton, d'Halifax, de Montréal, d'Ottawa, de St. John's et de Winnipeg.

Pour consulter les horaires et réserver des forfaits vacances Évasions Porter, visitez le site www.flyporter.com .

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

12 décembre 2023 à 10:30

