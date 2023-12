Mazda Canada Inc. a été nommé l'un des meilleurs employeurs du Grand Toronto pour la neuvième année consécutive





RICHMOND HILL, ON, le 12 déc. 2023 /CNW/ - La culture axée sur les personnes de Mazda Canada Inc. lui a valu une place au palmarès des meilleurs employeurs pour la région du Grand Toronto en 2024, pour une neuvième année consécutive.

David Klan, président et chef de la direction de Mazda Canada, a exprimé son enthousiasme à l'égard de ce succès continu : « Nous sommes ravis et extrêmement fiers d'avoir obtenu cette marque de reconnaissance pour une neuvième victoire consécutive. En cette ère de changement rapide, il demeure essentiel d'évaluer nos programmes de façon continue en fonction des besoins changeants de notre personnel. Nous sommes déterminés à poursuivre notre mission qui consiste à favoriser un milieu de travail inclusif où chaque personne se sent valorisée, respectée et bien outillée. Le mérite revient à toute l'équipe de Mazda Canada pour avoir défendu nos valeurs et remis continuellement en question le statu quo, incarnant l'esprit de Mazda qui définit notre marque. »

Voici quelques exemples de programmes qui ont valu cette reconnaissance à Mazda Canada :

Régime de retraite à prestations déterminées

Régime d'assurance maladie concurrentiel, y compris un soutien amélioré en matière de santé mentale et de bien-être

Politiques innovantes en matière de congés qui permettent aux employés de trouver un équilibre entre le travail et leurs engagements personnels, y compris 10 jours de maladie payés et des horaires réduits en été

Programme de remboursement des frais de scolarité, offrant aux employés jusqu'à 10 000 $ par année pour appuyer leur perfectionnement professionnel

Programmes de véhicules permettant aux employés d'avoir accès à de nouveaux véhicules Mazda

Le mois de décembre marquait la18e édition du concours Les meilleurs employeurs du Grand Toronto, qui est devenu la référence dans la région du Grand Toronto sur le plan des pratiques exemplaires en milieu de travail.

Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

