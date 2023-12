BriefCam Présente De Nouvelles Améliorations Innovantes en Matière D'Analyse et D'Architecture





BriefCam, leader de l'analyse vidéo intelligente et innovante, a annoncé aujourd'hui la sortie prochaine de BriefCam 2024 M1, la dernière version de sa plateforme complète d'analyse vidéo qui prend en charge les besoins en constante évolution des organisations, des entreprises, ainsi que la communauté des utilisateurs finaux. Dotée de nouvelles capacités analytiques, d'une option de licence du logiciel excluant les capacités de reconnaissance faciale (une licence spécifique est requise pour obtenir cette fonctionnalité), d'intégrations VMS étendues et d'architectures de déploiement améliorées, BriefCam 2024 M1 sera disponible le 17 décembre.

BriefCam Nexus, le tout dernier produit BriefCam conçu pour les entreprises multisites, consolide l'intelligence vidéo complète de plusieurs sites d'entreprise dans une seule interface. Les entreprises peuvent désormais centraliser la gestion des alertes, regrouper les informations commerciales et accroître considérablement la visibilité entre les sites.

"BriefCam Nexus transforme la façon dont les entreprises multisites développent des stratégies et prennent des décisions qui affectent plusieurs sites," dit Dana Keren, Vice-Président des Produits chez BriefCam : "En segmentant et en analysant les données agrégées de plusieurs sites les dirigeants d'entreprise sont plus que jamais en mesure de prendre des décisions et d'obtenir des résultats fondés sur des données."

BriefCam Nexus représente l'évolution de BriefCam en tant que technologie pour répondre aux besoins opérationnels et infrastructurels des entreprises ayant des sites multiples et distribués, afin d'assurer un traitement vidéo efficace et une prise de décision éclairée basée sur l'intelligence vidéo. Fourni dans un modèle d'architecture en étoile, BriefCam Nexus offre la suite complète d'analyses vidéo de BriefCam pour rendre la vidéosurveillance consultable, exploitable et quantifiable.

Avec la sortie de 2024 M1, BriefCam introduit la flexibilité d'implémenter une licence en excluant la capacité de reconnaissance faciale. Conçue pour étendre la puissante technologie BriefCam aux organisations soumises à des restrictions strictes en matière d'utilisation de la reconnaissance faciale, BriefCam a développé sa solution pour mieux répondre aux besoins réglementaires internationaux et en constante évolution. Les utilisateurs de BriefCam peuvent passer à une version où la reconnaissance faciale est complètement désactivée et exclue de l'interface utilisateur et des algorithmes.

"Chez BriefCam, nous sommes transparents et clairs avec notre communauté d'utilisateurs finaux sur le fait qu'ils doivent mettre en oeuvre et utiliser la technologie BriefCam de manière responsable, en respectant des valeurs éthiques et en se conformant aux réglementations locales pertinentes, telles que celles liées à la confidentialité des données", a déclaré Keir Hoppe, directeur général du marketing de BriefCam. "En proposant une version logicielle sans la reconnaissance faciale, et donc absente de la plateforme et de l'interface utilisateur, nous continuons à soutenir la conformité de nos utilisateurs finaux. Une licence sera désormais requise pour obtenir cette fonctionnalité. Nous suggérons à nos clients d'étudier attentivement, de comprendre et d'adhérer à toutes les lois pertinentes concernant l'utilisation de la technologie d'analyse vidéo. " Pour plus d'informations sur la politique d'utilisation responsable que les clients de BriefCam acceptent lors de la mise en oeuvre de la technologie, voir www.briefcam.com/company/responsible-use-of-technology.

2024 M1 élargit également la solide sélection d'intégrations VMS prises en charge par la plateforme d'analyse vidéo BriefCam et introduit de nouveaux filtres analytiques pour la recherche, l'alerte et la visualisation des données, tels que la reconnaissance de la marque et du modèle du véhicule (VMMR). Basée sur une base de données de véhicules en constante expansion, VMMR permet un filtrage efficace et efficient des métadonnées vidéo en fonction de la marque et du type de véhicule et peut être utilisée en conjonction avec d'autres analyses intégrées afin d'accélérer les enquêtes et d'accroître l'efficacité des services de police.

"BriefCam reste fidèle à sa mission qui est de permettre à davantage de communautés et d'entreprises de transformer la vidéo en impact", a déclaré Hoppe. "Avec BriefCam Nexus, les versions logicielles qui excluent la reconnaissance faciale, et notre suite toujours plus étendue d'intégrations et d'analyses qui composent notre plateforme technologique complète, nous démontrons notre évolution et notre innovation continues pour étendre la portée de nos solutions et permettre à plus d'organisations de réaliser la valeur de la vidéo comme jamais auparavant." Visitez www.briefcam.com pour en savoir plus sur les dernières solutions transformatrices de BriefCam.

À Propos De BriefCam

BriefCam® est le principal fournisseur de logiciels d'analyse vidéo qui permet aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités de déceler la valeur du contenu de vidéo surveillance. Fournissant des solutions précises, flexibles et complètes, la plateforme d'analyse vidéo de BriefCam fournit des informations précieuses pour accélérer les enquêtes, accroître la connaissance d'une situation et améliorer la veille stratégique.

La technologie VIDEO SYNOPSIS® est une marque déposée de BriefCam, Ltd. Pour plus d'informations sur les solutions d'analyse de contenu vidéo de BriefCam, rendez-vous sur www.briefcam.com.

12 décembre 2023 à 10:05

