MolecuLight réussit avec succès l'audit SOC 2 de type II





La conformité de l'entreprise à la norme SOC 2 Type II démontre l'adéquation de la conception et de l'efficacité opérationnelle de ses contrôles en matière de sécurité.

TORONTO, 12 décembre 2023 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc. , leader de l'imagerie de fluorescence au point de service qui localise et détecte les charges bactériennes élevées à l'intérieur et autour des plaies, annonce qu'elle a terminé avec succès son audit de type II du Service Organization Control (SOC) 2. Le SOC 2 est une norme d'audit développée par l'American Institute of Certified Public Accounts (AICPA). La réussite de l'audit SOC 2 Type II valide l'importance accordée par MolecuLight à la sécurité et à la conformité, et constitue une étape importante pour l'entreprise.

L'audit SOC 2 de type II vérifie que les contrôles internes, les politiques et les procédures de MolecuLight sont conformes à des normes de sécurité et opérationnelles strictes qui démontrent l'adéquation de la conception et de l'efficacité opérationnelle de ses contrôles par rapport aux critères de sécurité SOC 2. SOC 2 définit les critères de gestion des données des clients sur la base de cinq « critères de service de confiance ». La certification démontre la capacité d'une entreprise non seulement à mettre en oeuvre des politiques de sécurité essentielles, mais aussi à prouver sa conformité sur une période prolongée.

« Nous sommes convaincus que la relation avec nos clients doit être fondée sur la confiance », a déclaré Anil Amlani, PDG de MolecuLight. « La conformité SOC 2 Type ll marque une étape importante pour MolecuLight et nos appareils i:X® et DXtm. Elle souligne notre engagement à assurer le plus haut niveau de sécurité des données pour nos clients. Nos clients ont ainsi encore plus confiance dans le fait que leurs données sont soigneusement stockées et protégées. »

Un audit SOC 2 de type II est réalisé par un cabinet d'experts-comptables accrédité et vérifie que des mesures de protection sont en place pour protéger les données des clients et que ces mesures sont opérationnelles. L'audit de MolecuLight a été réalisé par PwC.

Le MolecuLight i:X et DX sont les seuls dispositifs d'imagerie pour la détection en temps réel d'une charge bactérienne élevée dans les plaies qui sont approuvées par la FDA et approuvées par la CE et Santé Canada. Avec des preuves cliniques comprenant plus de 80 publications évaluées par des pairs impliquant 2 500 patients , ils sont utilisés par les principaux établissements de soins des plaies dans le monde.

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. est une société d'imagerie médicale privée qui a développé et commercialise sa technologie exclusive de plateforme d'imagerie fluorescente sur plusieurs marchés cliniques. La gamme de dispositifs commerciaux de MolecuLight, qui comprend les systèmes d'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X® et DXtm et leurs accessoires, sont des dispositifs d'imagerie portatifs au point de service pour la détection et la localisation en temps réel de la charge bactérienne dans les plaies et la mesure numérique des plaies . Les procédures MolecuLight effectuées aux États-Unis bénéficient d'une voie de remboursement disponible qui comprennent deux codes CPT® pour le travail du médecin afin d'effectuer « l'imagerie par fluorescence pour la présence, la localisation et la charge bactérienne » et le paiement de l'établissement pour les Services de Consultations Externes des Hôpitaux (SCEH) et les Centres de Chirurgie Ambulatoire (CCA) par le biais d'une Classification de Paiement Ambulatoire (CPA). La société commercialise également sa technologie unique de plateforme d'imagerie par fluorescence pour d'autres marchés mondiaux ayant des besoins non satisfaits en matière de sécurité alimentaire, de cosmétiques grand public et d'autres marchés industriels clés.

12 décembre 2023 à 09:36

