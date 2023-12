Amplio Stratégies annonce une collaboration prometteuse avec la Ville de Saint-Charles-Borromée





MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / Le 12 Décembre 2023 / Amplio Stratégies , leader en formation et en développement des compétences, est fière d'annoncer l'octroi d'un contrat annuel avec la Ville de Saint-Charles-Borromée. Dans le cadre de cette collaboration, Amplio Stratégies travaillera en étroite collaboration avec la Ville pour former l'équipe municipale et les employés municipaux en utilisant le Campus Amplio , une plateforme de formation innovante.

Le Campus Amplio est un outil de formation en ligne de pointe conçu pour permettre aux organisations d'offrir une formation de haute qualité à leurs employés, à tout moment et en tout lieu. Grâce à cette collaboration, les employés de la Ville de Saint-Charles-Borromée auront accès à une bibliothèque de formations pour renforcer leurs compétences, améliorer leur efficacité au travail et contribuer au développement continu de la communauté.

Philippe Richard Bertrand, président et chef de la direction d'Amplio Stratégies, a exprimé son enthousiasme à l'égard de cette nouvelle collaboration : "Nous sommes fiers de travailler aux côtés de la Ville de Saint-Charles-Borromée pour offrir une formation de qualité à ses employés. Le Campus Amplio est un outil puissant qui permettra à la Ville de renforcer ses équipes et d'améliorer les services qu'elle offre à ses citoyens. Nous sommes impatients de contribuer à la croissance et au succès de la Ville."

Pascale Aubin, coordonnatrice des ressources humaines de la Ville de Saint-Charles-Borromée, a également fait part de ses commentaires sur cette collaboration : "La formation continue de nos employés est un investissement précieux pour notre municipalité. Grâce à cette collaboration avec Amplio Stratégies, nous renforçons notre engagement envers le développement de nos équipes, ce qui se traduira ultimement par une amélioration significative de nos services à la communauté. "

Amplio Stratégies et la Ville de Saint-Charles-Borromée ont déjà commencé à travailler ensemble pour répondre aux besoins spécifiques des employés municipaux. Cette collaboration promet de renforcer l'expertise et les compétences des employés, tout en contribuant à l'amélioration constante de la qualité des services offerts par la Ville.

À propos d' Amplio Stratégies

Amplio Stratégies, une entreprise en constante expansion, se positionne en tant que partenaire essentiel pour les entreprises et les organisations qui cherchent à réaliser une croissance durable et équilibrée. Notre mission est d'accompagner les dirigeants, les gestionnaires et les employés tout au long de leur parcours professionnel en les dotant des compétences nécessaires pour exceller dans un monde en constante évolution.

À propos de la Ville de Saint-Charles-Borromée

La Ville de Saint-Charles-Borromée (SCB) située dans Lanaudière, est une ville de nature, d'urbanisation mesurée et de qualité.

La Ville de Saint-Charles-Borromée a comme mission de :

Maintenir une qualité de vie élevée pour ses citoyens;

Protéger, entretenir et développer les biens collectifs, tant bâtis que naturels, pour les générations actuelles et futures;

Soutenir la vitalité sociale et économique de sa communauté.

Renseignements pour les médias :

Amplio Stratégies

Léa Guigon

[email protected]

Ville de Saint-Charles-Borromée

Pascale Aubin

[email protected]

SOURCE: Amplio Stratégies Inc.

12 décembre 2023 à 09:00

View the original press release on accesswire.comCommuniqué envoyé leet diffusé par :