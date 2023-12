Precisely annonce que sa Data Integrity Suite a obtenu le statut « Powered by Snowflake »





Precisely, un leader mondial de l'intégrité des données, annonce que sa Data Integrity Suite a obtenu le statut Powered by Snowflake. Les clients communs des deux entreprises peuvent ainsi accéder à des données précises, cohérentes et contextualisées à partir de la Precisely Data Integrity Suite sans avoir besoin de les transférer de leur environnement cloud.

«?Il est indéniable que les problèmes d'intégrité des données restent un obstacle dans le cloud. Au cours du processus de migration, il n'est pas rare que les organisations déplacent vers leur environnement cloud des données désorganisées traditionnellement stockées sur site, explique Eric Yau, Chief Operating Officer de Precisely. Avec la Data Integrity Suite, elles peuvent exécuter des processus d'intégrité des données dans Snowflake en mode natif et à l'échelle, de sorte qu'il n'est plus nécessaire de déplacer vers d'autres environnements les données enregistrées dans Snowflake.?»

En associant la Precisely Data Integrity Suite au Snowflake Data Cloud, les utilisateurs bénéficient de l'évolutivité, de la flexibilité et des performances qui caractérisent la plateforme unifiée de Snowflake. Les clients communs peuvent rapidement résoudre une variété de défis liés à l'intégrité des données, notamment :

La réplication de données vers Snowflake Data Cloud, y compris en provenance d'un mainframe ;

Le catalogage des données pour améliorer la visibilité des métadonnées métiers et techniques ;

Le profilage de la qualité des données et la réception de suggestions proactives concernant les règles de qualité ;

La vérification d'adresses et le géocodage d'emplacements ;

L'enrichissement des données métiers avec des ensembles de données intelligemment préparées.

Cette annonce s'inscrit dans le cadre du partenariat qui unit de longue date les deux entreprises, le leader de l'intégrité des données ayant déjà obtenu le label Snowflake Ready Technology pour sa solution d'intégration de données Precisely Connect. De nombreux jeux de données Precisely sont également disponibles sur la Snowflake Marketplace, notamment des points d'intérêt mondiaux, des données d'adresses, et bien plus encore.

«?En s'appuyant sur Snowflake, les entreprises peuvent exploiter et développer des produits puissants sur Snowflake Data Cloud, déclare Tarik Dwiek, Head of Technology Alliances de Snowflake. Nous nous réjouissons d'accompagner Precisely pour que nos clients communs puissent accéder sans difficulté à des bases de données complètes et fiables en vue d'accélérer l'innovation industrielle.?»

Plusieurs des meilleures applications du marché ont acquis le statut Powered by Snowflake. En s'appuyant sur Snowflake, les équipes produits et ingénierie peuvent développer, monter en puissance et exploiter leurs applications sans charge opérationnelle dans le but de fournir des produits différenciés à leurs clients. Avec le programme Powered by Snowflake, les concepteurs accèdent à des ressources qui les aideront à concevoir, à commercialiser et à exploiter leurs applications sur la plateforme Data Cloud.

À propos de Precisely?

Precisely est un leader mondial de l'intégrité des données, fournissant précision, fiabilité et mise en contexte pour les données de 12?000?clients dans plus de 100?pays, dont 99?des entreprises du classement Fortune?100. Ses produits d'intégration, de qualité, de gouvernance et d'enrichissement des données, ainsi que d'intelligence de localisation, permettent de prendre les meilleures décisions, pour les meilleurs résultats. Pour en savoir plus, consultez le site www.precisely.com/fr.

