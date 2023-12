Air Canada vous invite à voyager comme les experts pendant la période des Fêtes grâce à ses conseils de voyage





MONTRÉAL, le 12 déc. 2023 /CNW/ - Air Canada a publié aujourd'hui ses conseils de voyage pour aider ses clients à voyager comme les experts pendant la période achalandée des Fêtes, qui court de la mi-décembre au 7 janvier.

« Pendant les Fêtes, nous nous attendons à transporter plus de 3,25 millions de clients, et nous assurerons quotidiennement jusqu'à 1 200 vols d'Air Canada, d'Air Canada Rouge ou d'Air Canada Express à l'échelle mondiale, a déclaré Tom Stevens, vice-président - Expérience client et Stratégie de l'exploitation. En plus d'avoir effectué tous les préparatifs opérationnels nécessaires sur le plan du personnel, des équipements et des plans d'urgence, nous surveillons, entre autres, les conditions météorologiques, et nous nous adapterons au besoin pour que nos clients puissent atteindre leur destination finale avec leurs bagages, en toute sécurité. La préparation au voyage englobe la gamme de nouveaux outils numériques libre-service et de suivi que nous avons lancés dans l'application Air Canada, afin de faciliter l'expérience de voyage de nos clients en leur permettant d'accéder du bout des doigts à toute l'information pertinente. Au nom des 38 000 employés d'Air Canada répartis aux quatre coins du monde, nous souhaitons à tous nos clients de joyeuses Fêtes. Au plaisir de vous accueillir à bord! »

Voici les cinq principaux conseils de voyage d'Air Canada pour les Fêtes, ainsi qu'une astuce supplémentaire pour garder le contact avec vos proches tout au long de votre voyage :

1. Téléchargez sans frais l'application Air Canada depuis l'App Store ou Google Play.

L'application Air Canada fait l'objet d'avis très positifs de la part de ses utilisateurs, qui y accèdent trois fois en moyenne au cours de leur voyage. Toutes les principales fonctionnalités de l'application, conçue pour être utilisée en déplacement dans un aéroport, peuvent être utilisées d'une seule main. Voici quelques-unes des principales utilisations de l'application Air Canada par nos clients :

Enregistrement et téléchargement de cartes d'accès à bord numériques.

Mises à jour automatiques des cartes d'accès à bord.

Suivi des horaires des vols, des changements de porte d'embarquement et de l'état du vol entrant, et obtention d'indications pour se rendre aux portes d'embarquement dans 12 des aéroports les plus fréquemment desservis par Air Canada.

Au Canada , obtention de renseignements relatifs au suivi des bagages enregistrés et sur le carrousel prévu pour la récupération des bagages après le vol.

2. Enregistrez-vous 24 heures avant le départ de votre vol au moyen de l'application ou en ligne à aircanada.com.

Au moment de l'enregistrement, vérifiez que vos coordonnées sont exactes afin qu'Air Canada puisse vous transmettre directement, par courriel ou par message texte, les mises à jour concernant votre vol et votre voyage.

Vérifiez et assurez-vous de connaître le délai d'acceptation des bagages pour votre départ.

Consultez la carte d'accès à bord numérique pour connaître l'heure d'arrivée à l'aéroport recommandée, le délai d'acceptation des bagages, l'emplacement de la porte d'embarquement, ainsi que l'heure d'embarquement.

En cas de perturbation d'exploitation, vous recevrez, au moyen de notifications envoyées par courriel ou par message texte, des informations mises à jour sur le vol, notamment les nouveaux horaires prévus et des renseignements sur la façon de modifier votre réservation.

3. Assurez-vous d'avoir en votre possession tous les documents de voyage valides requis pour votre destination.

Le nom sur la pièce d'identité doit correspondre à celui qui figure sur le billet.

Une pièce d'identité valide délivrée par le gouvernement est nécessaire pour embarquer à bord des vols commerciaux.

Les exigences d'entrée peuvent varier selon les pays, notamment en ce qui concerne les visas.

Renseignez-vous sur les services offerts par de nombreux aéroports, tels que la possibilité de réserver le moment de votre passage au point de contrôle ou de profiter d'un contrôle de sécurité accéléré lors du préembarquement.

4. Préparez soigneusement vos valises et respectez votre franchise de bagages.

Les experts s'accordent à dire que les gens ont tendance à emporter trop de choses, alors pensez à ce dont vous aurez réellement besoin et enregistrez vos bagages si vous le pouvez. Voici des astuces pour préparer vos bagages :

Connaissez les limites (nombre, dimensions, poids) qui s'appliquent à vos bagages, et respectez-les, qu'il s'agisse de bagages enregistrés ou de bagages de cabine.

Inscrivez votre nom et vos coordonnées sur une étiquette placée à l'intérieur des bagages enregistrés ainsi que sur une étiquette de bagage extérieure. Ainsi, dans le cas peu probable où l'étiquette extérieure de votre bagage se détacherait, les renseignements de l'étiquette à l'intérieur permettront de vous retrouver et de vous restituer votre bagage.

Assurez-vous de ranger vos clés, vos médicaments et vos objets de valeur (comme l'argent et les appareils électroniques) dans un bagage de cabine pouvant être rangé sous le siège devant vous.

N'oubliez pas de vérifier les exigences relatives aux points de contrôle préembarquement, notamment les restrictions sur les liquides, le fait de garder les cadeaux non emballés, et plus encore.

5. Arrivez à l'aéroport à l'heure et prévoyez suffisamment de temps pour vous déplacer dans les aérogares.

L'application Air Canada fournit les heures d'arrivée recommandées et des renseignements sur l'aérogare, ainsi que les trois étapes clés qui vous permettront de vous rendre rapidement à votre destination :

Étape 1 - Rendez-vous à une borne libre-service pour imprimer votre étiquette et attachez-la à votre bagage.

Étape 2 - Enregistrez votre bagage au point de dépôt.

Étape 3 - Dirigez-vous vers le contrôle de sécurité et la porte d'embarquement pour vous détendre avant l'embarquement.

Conseil de voyage supplémentaire : L'envoi de messages textes sans frais en vol pour les membres Aéroplan, commandité par Bell, est offert à bord de tous les appareils dotés de la technologie Wi-Fi. Pour utiliser le service d'envoi de messages textes sans frais, assurez-vous d'ajouter votre numéro Aéroplan à votre réservation avant de finaliser votre enregistrement. Vous n'êtes pas membre Aéroplan? Adhérez aujourd'hui.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est donné l'objectif ambitieux de zéro émission nette de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

