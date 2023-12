Les partenaires en matière de sécurité-incendie contribuent à la sécurité en Ontario pendant les Fêtes





Le Bureau du commissaire des incendies lance une campagne de sécurité incendie pendant les 12 jours des Fêtes

TORONTO, le 12 déc. 2023 /CNW/ - Le Bureau du commissaire des incendies (BCI) donne le coup d'envoi des Fêtes en diffusant un important message sur la sécurité-incendie. Ce message sera diffusé en partenariat avec le Conseil public sur la sécurité-incendie Commissaire des incendies, l'Association des chefs de pompiers de l'Ontario, l'Association des agents de prévention des incendies des municipalités de l'Ontario et l'Association des éducateurs en prévention des incendies de l'Ontario.

Les mois d'hiver en Ontario enregistrent le plus grand nombre d'incendies mortels et pendant les Fêtes, il est facile d'oublier à quel point la sécurité-incendie est importante pour éviter les tragédies. La dernière saison des Fêtes (novembre 2022 - janvier 2023) a été marquée par 33 incendies mortels qui ont entraîné 40 décès.

«?La plupart des incendies domestiques en Ontario sont causés par une cuisson non surveillée. Avec l'agitation des Fêtes et les célébrations souvent alcoolisées, il peut être facile de se laisser distraire et d'oublier la sécurité-incendie?», a déclaré Jon Pegg, commissaire des incendies de l'Ontario. «?Soyez prêts. Assurez-vous que vos détecteurs de fumée fonctionnent en les testant tous les mois, que les piles sont remplacées au moins une fois par an et chaque fois que l'alarme de pile faible retentit, et que vos détecteurs de fumée sont remplacés après 10 ans de service.?»

Au cours des 12 prochains jours, le BCI partagera des conseils et des recommandations pour éviter les comportements qui contribuent souvent aux incendies mortels observés à cette période de l'année. Vous pouvez suivre les plateformes de médias sociaux du BCI pour obtenir des conseils sur les problèmes courants de sécurité incendie.

«?À l'approche des Fêtes, il est essentiel que la sécurité-incendie soit présente à l'esprit de chacun?», a déclaré le solliciteur général Michael Kerzner. «?Des erreurs peuvent être commises involontairement, mais en étant conscient des risques et en prenant des précautions simples, vous pouvez vous assurer que les Fêtes se dérouleront en toute sécurité.?»

Suivez les 12 jours de sécurité-incendie pour les Fêtes sur @ONFireMarshal sur X, Facebook et LinkedIn, et assurez-vous que vous et vos proches restez à l'abri des incendies pendant les Fêtes.

12 décembre 2023 à 09:00

