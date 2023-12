Le gouvernement fédéral établit les fondements en vue de modifier la façon dont on construit des logements au Canada





OTTAWA, ON, le 12 déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada adopte des méthodes nouvelles et innovantes pour construire des logements de grande qualité, conformément aux efforts qu'il déploie pour rendre les infrastructures résistantes au climat et pour accroître l'offre de logements au Canada à un rythme sans précédent.

Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé des consultations qui commenceront au début de janvier 2024 au sujet d'une initiative de catalogue de conception de logements, qui s'appuiera sur le travail déjà accompli en vue de relever les défis auxquels le secteur du logement est confronté.

Cette nouvelle initiative permettra d'accélérer la livraison de logements en normalisant la conception des habitations, en commençant par les constructions de faible hauteur. Elle étudiera la possibilité de créer un catalogue pour les constructions plus denses, telles que les immeubles de moyenne hauteur, et les différentes formes de construction, telles que les maisons modulaires et préfabriquées. Le gouvernement étudiera également les moyens de soutenir les municipalités, les provinces et les territoires qui souhaitent mettre en oeuvre leurs propres catalogues de conception de logements.

Dans le cadre de ces consultations, le gouvernement s'engagera auprès des partenaires et des intervenants du secteur du logement afin de recueillir leurs commentaires et leur expertise.

Le gouvernement du Canada modifie la façon dont on construit des maisons et utilise tous les outils à sa disposition pour construire plus de maisons, plus rapidement. En collaborant avec les différents ordres de gouvernement, les secteurs privé et à but non lucratif, les partenaires et les experts, nous pouvons rendre le logement plus abordable et plus accessible pour tous les Canadiens.

Citation

« Pour construire plus de logements plus rapidement, nous devons changer la façon dont nous construisons les logements au Canada. Nous allons reprendre l'idée d'un catalogue du logement que nous avons utilisé la dernière fois que le Canada a été confronté à une crise du logement, et l'adapter au 21e siècle. Cela permettra d'accélérer les développements futurs et d'exploiter des méthodes de construction nouvelles et innovantes qui feront une réelle différence dans l'édification des collectivités partout au Canada. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

Le gouvernement du Canada s'efforce de soutenir l'innovation dans le secteur de la construction au moyen de programmes tels que le Défi d'offre de logements. Ce fonds de 300 millions de dollars a soutenu des projets dans tout le pays qui améliorent la productivité du secteur de la construction au Canada grâce à l'adoption de nouvelles conceptions, d'outils numériques et de techniques de construction modulaire et préfabriquée.

s'efforce de soutenir l'innovation dans le secteur de la construction au moyen de programmes tels que le Défi d'offre de logements. Ce fonds de 300 millions de dollars a soutenu des projets dans tout le pays qui améliorent la productivité du secteur de la construction au grâce à l'adoption de nouvelles conceptions, d'outils numériques et de techniques de construction modulaire et préfabriquée. En collaboration avec les municipalités, le Fonds pour accélérer la construction de logements est un investissement sans précédent de 4 milliards de dollars qui permet d'éliminer les obstacles et de construire plus de logements, plus rapidement, afin d'aider les gens - qu'il s'agisse de jeunes familles, de personnes âgées ou de nouveaux arrivants - à trouver un chez-soi agréable et abordable. Il s'agit notamment d'augmenter le nombre de logements pour étudiants, de logements situés à proximité des transports en commun et de logements locatifs. Cela permettra de débloquer plus de 100 000 nouveaux logements dans des villes d'un bout à l'autre du pays.

Le gouvernement a également investi plus de 759 millions de dollars dans le cadre du Fonds d'innovation pour le logement abordable afin de soutenir de nouveaux modèles de financement innovants et des conceptions uniques utilisées pour rendre les logements plus accessibles et réduire les coûts et les risques associés aux projets de logements abordables. À ce jour, les fonds engagés dans le cadre de ce programme permettront de créer plus de 28 000 logements, dont plus de 18 000 seront des logements abordables.

Entre les années 1950 et 1970, la Société canadienne d'hypothèques et de logement a créé une série de catalogues de conception de logements afin d'aider le Canada à accélérer la production de logements. Ces efforts constituaient une composante essentielle de l'effort fédéral global visant à renforcer les capacités du secteur de la construction et à remédier aux pénuries de logements de l'après-guerre.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

12 décembre 2023 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :