La préfecture d'Ibaraki a publié le 8 décembre une vidéo sur ses défis pour assurer la croissance durable et rentable des secteurs de l'agriculture, des forêts de et des pêches





- La vidéo coïncide avec la réunion des ministres de l'Intérieur et de la Sécurité du G7 de 2023, à Mito -

MITO, Japon, 12 décembre 2023 /CNW/ - Le gouvernement de la préfecture d'Ibaraki, hôte de la réunion des ministres de l'Intérieur et de la Sécurité du Groupe des Sept (G7) de 2023, à Mito, a diffusé le 8 décembre 2023 une vidéo mettant en valeur des chefs de file des secteurs locaux de l'agriculture et des pêches qui déploient des efforts considérables, ainsi qu'un message du gouverneur d'Ibaraki.

La préfecture d'Ibaraki, dotée de terres fertiles et d'eaux abondantes, est prospère grâce à l'agriculture et à la pêche. En outre, étant donné qu'elle est située à proximité de la capitale japonaise, Tokyo, et soutenue par des réseaux de transport efficaces, la préfecture d'Ibaraki a joué un rôle important dans l'approvisionnement alimentaire de la région métropolitaine de Tokyo. La vidéo présente de telles scènes.

Vidéo : « Coming to your dinner table soon? Ibaraki's extra sweet potatoes, AI farmed fish » : https://www.youtube.com/watch?v=y8QBj1iKyzM

Images :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107964/202312063911/_prw_PI3fl_0ufr5kJ2.png

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107964/202312063911/_prw_PI4fl_vDadRplD.png

Points saillants

Aux tables du monde entier : Les exportations de produits agricoles d'Ibaraki ont décuplé au cours des six dernières années :

La préfecture d'Ibaraki est le deuxième producteur agricole brut du pays. En prévision de la contraction du marché intérieur due au dépeuplement, la préfecture d'Ibaraki, qui met l'accent sur le boeuf « Hitachi », le riz, les fruits et les légumes, est en train d'explorer les marchés d'outre-mer et de promouvoir les exportations. Les exportations de patates douces sont vigoureuses en raison de la demande de patates douces cuites au four en Asie du Sud-Est. La région de Namegata, dans le sud-est de la préfecture, est l'un des principaux producteurs de patates douces au Japon.

Le secteur des pêches d'Ibaraki lutte contre les changements climatiques en faisant appel aux nouvelles technologies :

La préfecture d'Ibaraki, qui possède de riches zones de pêche, figurait au deuxième rang sur le plan de la pêche en mer par préfecture du Japon en 2021. Elle représente le plus gros pêcheur de maquereau du pays. Toutefois, la préfecture d'Ibaraki constate que l'aquaculture est indispensable pour se préparer aux risques associés aux changements des environnements marins causés par les changements climatiques et les faibles prises qui en découlent.

- Lancement d'un projet de vérification de l'aquaculture du maquereau à l'aide de technologies et de dispositifs d'intelligence artificielle (IA) pour nourrir automatiquement les poissons tout en analysant leur condition physique, entre autres.

- Lancement du « caviar de Kasumigaura », une nouvelle marque utilisant des esturgeons d'élevage.

L'aquaculture présente des avantages par rapport à la pêche dans les océans, parce qu'elle est moins touchée par les changements climatiques et qu'elle peut se faire sur la terre ferme en utilisant de l'eau douce.

Carte :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107964/202312063911/_prw_PI5fl_Z16wAkO2.png

12 décembre 2023 à 08:32

