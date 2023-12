Neo offre au Québec un choix plus enrichissant avec un taux d'intérêt stable de 4 % pour chaque dollar épargné





Neo Financial (Neo), un chef de file canadien en technologie financière, aide la clientèle du Québec à concrétiser ses objectifs d'épargne grâce à un nouveau taux d'intérêt élevé de 4 %² et à des outils numériques intelligents et interactifs pour faire fructifier son argent.

Contrairement à ses concurrents qui promettent des taux d'intérêt promotionnels élevés qui ne durent pas, le compte Neo Épargne élevée offre un taux d'intérêt de 4 %² sans offres d'une durée limitée, ni frais mensuels, ni dépôt minimum. Elle fournit aussi des outils intuitifs et des données en temps réel pour aider la clientèle à atteindre ses objectifs d'épargne plus rapidement.

Avec le compte Neo Épargne élevée, la clientèle du Québec bénéficiera des avantages suivants :

Un excellent taux d'intérêt stable : Le taux stable de 4 %² du compte Neo Épargne Élevée signifie que la clientèle gagne plus du double de l'intérêt de base des principaux concurrents¹, et ce, sans dépôt minimum. Choisir un compte Neo Épargne élevée est payant à long terme, car les tarifs promotionnels des concurrents diminuent au fil du temps.

Une épargne simplifiée, des objectifs pleins de possibilités : Grâce à l'appli Neo, la clientèle peut épargner de manière plus intelligente avec plusieurs comptes à taux d'intérêt élevé qui sont personnalisés en fonction de ses besoins et objectifs uniques. Il est ainsi plus facile que jamais de suivre ses habitudes d'achat, d'établir un budget sain et d'épargner pour ce qui compte le plus.

Aucuns frais mensuels et aucune ruse : Le compte Neo Épargne élevée est offert sans frais mensuels et taux promotionnels temporaires, ce qui permet un rendement stable et enrichissant sur chaque dollar épargné.

La sécurité et la tranquillité d'esprit : La clientèle du compte Neo Épargne élevée bénéficie de l'assurance-dépôts de la SADC pour ses dépôts jusqu'à 100 000 $³.

« À une époque où les gens du Québec travaillent plus que jamais pour joindre les deux bouts, le compte Neo Épargne élevée est là pour aider la clientèle à obtenir plus de valeur pour chaque dollar en lui permettant de faire fructifier son argent et d'épargner pour les urgences, les vacances bien méritées ou l'achat d'une maison », a déclaré Andrew Chau, cofondateur et directeur général de Neo. « Avec des produits axés sur la transparence, la simplicité et une expérience plus enrichissante, nous sommes fiers d'aider la clientèle du Québec à prendre en main son avenir financier et à se sentir plus en sécurité dans les moments difficiles. »

Faites une demande de compte Neo Épargne élevée ici.

À propos de Neo Financial

Neo est une entreprise de technologie financière qui crée une expérience financière plus enrichissante en réinventant les dépenses, l'épargne, les placements et les prêts hypothécaires. Fondée en 2019 par les cofondateurs de SkipTheDishes, Neo a levé plus de 299 millions de dollars et LinkedIn l'a reconnue comme étant la meilleure entreprise en démarrage au pays. Neo a son siège social à Calgary et à Winnipeg et elle est soutenue par des investisseurs éminents partout en Amérique du Nord.

Grâce à des partenariats avec de grands établissements financiers, Neo offre à ses membres un moyen de dépenser (Neo Crédit), d'épargner (Neo Argent) et d'investir (Neo Placements) en toute sécurité. Neo pour entreprises fournit des solutions financières à Tim Hortons, à La Baie d'Hudson, à Cathay Pacific et à plus de 12 000 autres partenaires au pays. Pour en savoir plus, visitez neofinancial.com.

Avis

Le compte Neo Épargne élevée est fourni par Peoples Bank of Canada.

¹ Basé sur une recherche liée aux comptes d'épargne à intérêt élevé comparant les établissements financiers suivants et s'y limitant : BMO, CIBC, Banque Scotia, Banque TD, RBC, Simplii Financial, Desjardins et Tangerine. Recherche menée par Neo Financial et basée sur des données tirées de sites Web publics le 28 novembre 2023. Offres de bienvenue exclues de la recherche.

² Les intérêts sont calculés tous les jours sur le solde total de clôture et ils sont versés mensuellement. Les taux sont annuels et peuvent être modifiés sans préavis.

³ Le compte Neo Épargne élevée est fourni par Peoples Bank of Canada, un établissement membre de la SADC, et il est admissible à l'assurance-dépôts de la SADC. Les dépôts détenus sur les comptes Neo Épargne élevée sont associés à d'autres dépôts détenus par Peoples Bank of Canada. Les dépôts sont protégés jusqu'à un maximum de 100 000 $ par catégorie et par déposant. Pour obtenir plus de renseignements à propos de la SADC, veuillez consulter le site Web de la SADC à l'adresse sadc.ca.

12 décembre 2023 à 08:20

